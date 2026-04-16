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Synex ­Assurance | ­Girard ­Tremblay

Une firme régionale, propulsée par un réseau solide

Le 16 avril 2026 — Modifié à 16 h 52 min le 15 avril 2026
Par Synex ­Assurance | ­Girard ­Tremblay

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Fondé en 2021, le cabinet de courtage en assurance de dommages et en services financiers Synex ­Assurance | ­Girard ­Tremblay est né d’une volonté claire : bâtir une entreprise à l’image de ses fondateurs, ancrée dans son milieu et tournée vers la croissance. Depuis le début de leur carrière ­Michaël ­Girard et ­Louis-Philip ­Tremblay ressentaient l’appel de l’entrepreneuriat. Une ambition qu’ils ont concrétisée avec Synex ­Assurance.

Ce partenariat joue un rôle structurant dans le développement du cabinet. Synex est un groupe solidement établi au ­Québec, majoritairement détenu et dirigé par des intérêts québécois, et présent partout au ­Canada ainsi qu’en ­France. Il regroupe près de 1 000 professionnels au sein de plus de 20 cabinets de courtage indépendants.

Cette affiliation permet à ­Synex ­Assurance | ­Girard ­Tremblay de bénéficier d’un levier important : accès à un vaste réseau, à des marchés diversifiés et à une expertise élargie, tout en conservant une approche locale et indépendante. Le cabinet se positionne d’ailleurs comme le seul affilié desservant l’ensemble du ­Saguenay–­Lac-Saint-Jean et du ­Nord-du-Québec.
    
­Une fibre locale bien affirmée

Malgré cet appui structurant, l’identité de l’entreprise demeure profondément régionale. L’organisation mise sur une approche de proximité, où le service personnalisé et la compréhension des réalités locales occupent une place centrale.

Aujourd’hui, ­Synex ­Assurance | ­Girard ­Tremblay compte deux places d’affaires, situées à ­Alma et à ­Dolbeau. Si la clientèle est répartie à l’échelle du ­Québec, le cabinet affiche clairement son intention de renforcer sa présence régionale et de séduire davantage la clientèle d’ici, autant au niveau des entreprises que des particuliers.

Cette volonté s’appuie sur une culture d’entreprise bien définie : esprit entrepreneurial, intégrité, engagement, travail d’équipe et recherche constante d’excellence. Des valeurs qui se traduisent concrètement dans la relation avec les clients.
    
­Une expertise pointue en assurance des entreprises

Près de 98 % des activités du cabinet sont consacrées à l’assurance commerciale. L’équipe accompagne principalement des entrepreneurs en construction, des entreprises forestières, des transporteurs et des manufacturiers, tout en desservant également d’autres secteurs.

Cette spécialisation repose sur une connaissance approfondie des risques propres à ces industries. Le cabinet propose une gamme complète de services : assurance des biens, responsabilité civile, assurance des équipements, couverture des flottes de véhicules, ainsi que des protections adaptées à des activités spécifiques.

À cela s’ajoutent des solutions en cautionnement, particulièrement recherchées dans le secteur de la construction, permettant aux entreprises de répondre aux exigences contractuelles et d’accéder à de nouveaux projets.

­Au-delà des protections offertes, ­Synex ­Assurance | ­Girard ­Tremblay se positionne comme un partenaire de confiance. L’analyse des besoins, la prévention des risques et l’accompagnement lors de réclamations font partie intégrante de son approche.
    
­Une vision tournée vers l’avenir

Porté par l’expérience de ses fondateurs, l’appui stratégique de ­Synex et une culture organisationnelle forte, ­Synex assurance | ­Girard ­Tremblay s’impose progressivement comme un acteur clé de l’assurance en région.

Découvrez l’histoire des entrepreneurs présentés dans le cahier Portraits d'entreprises d'ici.

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