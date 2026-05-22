Le Grand rassemblement des Premières Nations de Mashteuiatsh fête son 20e anniversaire

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Du 3 au 12 juillet prochain, la communauté de Mashteuiatsh vibrera au rythme du 20e anniversaire du Grand rassemblement des Premières Nations. Si l’événement célèbre deux décennies dans sa forme actuelle, il s’inscrit dans une continuité beaucoup plus vaste : celle de millénaires de fierté, de traditions et de transmission culturelle.

Depuis ses débuts, ce rassemblement a su évoluer tout en restant fidèle à son essence : unir les gens, créer des ponts entre les cultures et offrir un espace de partage authentique autour de la culture des Pekuakamiulnuatsh. Cette année, la programmation est bonifiée pour marquer ce jalon, avec des activités qui reflètent à la fois la richesse du patrimoine et le dynamisme de la communauté d’aujourd’hui.

Le premier week-end de l’événement mettra à l’honneur des compétitions sportives originales avec des épreuves de courses de canot, de portage de sacs de sable ainsi qu’un triathlon traditionnel. Des activités qui font écho aux modes de déplacement traditionnels, tout en proposant des défis actuels et accessibles.

Le 20e anniversaire sera aussi souligné par un projet porteur de sens. En collaboration avec le Musée ilnu de Mashteuiatsh, une exposition retraçant l’histoire du rassemblement sera dévoilée. Conçue pour être mobile, elle pourra circuler à travers le Québec, en laissant une trace durable et en contribuant à faire rayonner la culture ilnu au-delà de la communauté.

Côté scène, la programmation musicale promet plusieurs moments forts. Elisapie ouvrira les festivités le 3 juillet, suivie de Meshikamau le 4 juillet. Le 9 juillet, le groupe Maten prendra le relais, puis Bryan André le 10 juillet. Enfin, le 11 juillet, la soirée sera haute en couleur avec le tout premier spectacle de drones au Lac-Saint-Jean combiné à des feux d’artifice, suivi du duo The Halluci­Nation avec une performance mêlant rythmes contemporains et influences autochtones.

Impossible de parler du rassemblement sans évoquer ses traditions. Le pow-wow, les danses traditionnelles issues de différentes nations et les moments de partage feront partie intégrante de l’expérience. Des communautés de partout au Québec, et même d’ailleurs, seront présentes, témoignant d’une volonté forte de se réunir et de célébrer ensemble.

Le 12 juillet, un repas communautaire emblématique viendra clore l’événement. Pour l’occasion, 300 billets seront offerts pour un repas dont les profits serviront à soutenir deux initiatives locales : le CPE Auetissatsh, pour l’achat de matériel destiné aux sorties en nature, et la Maison Uashteu, pour l’acquisition d’un conteneur d’entreposage de vêtements.

Plus de 50 bénévoles contribueront à faire de cette édition un succès, preuve de l’enracinement profond de l’événement dans la communauté. Familles, organismes et partenaires s’unissent année après année pour faire vivre ce moment unique.

Ouvert à tous, le Grand rassemblement des Premières Nations est une invitation à découvrir une culture vivante et à participer à une expérience authentique. Pour connaître tous les détails de la programmation, visitez le tout nouveau site Web : grpn.ca.

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