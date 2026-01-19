La ville hôtesse bien représentée en finales

Les Lynx du Pavillon Wilbrod-Dufour ont fait belle figure lors de la dernière journée de la 53e édition du tournoi midget d’Alma au Centre Mario-Tremblay alors que les formations D1 et D2 se retrouvaient en grande finale.

L’équipe D2 a remporté les grands honneurs en signant une victoire de 4 à 3 sur les Gouverneur de Massey-Vanier.

Du côté de la classe D1, le championnat est demeuré dans la région puisque les Mustangs de l’Odyssée Dominique-Racine de Chicoutimi ont battu les Lynx.

Encore une fois, cette nouvelle édition du tournoi fut un succès sur toute la ligne avec des gradins du Centre Mario-Tremblay remplis pour les matchs des finales.