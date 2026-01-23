Alma va de l'avant avec la construction d'un nouveau chalet au Club Dorval

La Ville d’Alma va de l’avant avec un important projet d’infrastructures au Club Dorval, où la construction d’un nouveau chalet d’accueil est envisagée afin de répondre à des besoins jugés criants. Le bâtiment actuel, âgé d’environ 40 ans, ne répond plus aux exigences des usagers ni à l’achalandage grandissant du site.

Selon la mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont, la réflexion entourant l’avenir du chalet s’échelonne depuis plusieurs années, en collaboration avec le Parc d’Une rive à l’autre.

Bien que l’option d’une simple rénovation ait été analysée, celle-ci a rapidement été écartée, puisqu’elle n’aurait pas permis de corriger l’ensemble des problématiques observées. Le chalet actuel devra donc être démoli afin de laisser place à une construction neuve.

Le bâtiment en place présente plusieurs lacunes importantes, tant sur le plan fonctionnel que structurel.

« L’aménagement intérieur est inadéquat, la billetterie est mal située et l’isolation ainsi que les fenêtres nécessiteraient d’importants travaux. De plus, la présence de nombreux paliers rend l’espace peu convivial. Au fil des ans, le chalet a seulement été rabouté, ce qui explique l’état actuel des installations. On doit repartir à neuf », explique Sylvie Beaumont.

À l’écoute des besoins

Afin de bien cerner les besoins, plusieurs consultations ont été menées par le Parc d’Une rive à l’autre auprès des utilisateurs du site, du Club Cyclone ainsi que du Centre de services scolaires. Des démarches ont également été entreprises avec l’organisme Oriance Express, spécialisé en accompagnement de projets touristiques. Des visites dans d’autres centres de ski ont permis d’identifier les bons coups à reproduire, tout comme les erreurs à éviter.

La Ville d’Alma souhaite aussi impliquer la population dans la démarche. Un sondage destiné aux citoyens pourrait être lancé éventuellement afin de recueillir des suggestions pour le futur chalet.

« On veut vraiment construire le chalet idéal pour les utilisateurs. On veut bien faire les choses, on ne veut pas manquer notre coup. »

Échéancier et budget

Au cours des prochaines semaines, un appel d’offres sera lancé pour la réalisation des plans et devis. Le projet est actuellement évalué à environ 3 M$. La Ville prévoit déposer une demande de financement dans le cadre du programme de subventions sportives PAFIRSPA lors de sa prochaine ouverture.

Si l’échéancier est respecté, la construction du nouveau chalet pourrait avoir lieu en 2027. Certaines décisions restent toutefois à prendre concernant les opérations du Club Dorval pendant les travaux, notamment la possibilité d’installer des infrastructures temporaires pour remplacer le chalet actuel.