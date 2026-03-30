Le Canadien de plus en plus près d’une place en séries

Avec deux buts et une passe, le capitaine Nick Suzuki a permis au Canadien de Montréal de signer une cinquième victoire de suite, en battant les Hurricanes de la Caroline 3 à 1, dimanche à Raleigh.

Cette performance de trois points du capitaine lui permet d’atteindre le cap des 90 points, le premier depuis Pierre Turgeon lors de la saison 1995-96. Cole Caufield, avec son 46e de la saison, a été l’autre marqueur dans cette victoire.

De plus, il s’agit de la première séquence de cinq victoires consécutives en temps réglementaire pour le Canadien depuis novembre 2017.

Défensivement, les choses semblent se placer pour le Tricolore alors qu’il n’a accordé que huit buts lors de cette séquence victorieuse. Le voyage de cinq rencontres sur la route se poursuit mardi pour le CH qui fera un arrêt à Tampa Bay.