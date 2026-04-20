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Lundi, 20 avril 2026

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Canadien de Montréal

Slafkovsky complète son tour du chapeau en prolongation

Le 20 avril 2026 — Modifié à 07 h 13 min
Par Dominic Bolduc - CKAJ 92,5

Hier soir, le troisième du match de Juraj Slafkovsky en avantage numérique a permis au Canadien de Montréal de signer une victoire 4 à 3 en prolongation face au Lightning de Tampa Bay et de prendre les devants dans cette série.

La troupe de Martin St-Louis va ouvrir la marque en première période grâce au vétéran Josh Anderson qui reçoit une passe d’Alexandre Carrier dans l’enclave pour battre Andrei Vasilevskiy du côté de la mitaine. 

Anderson va doubler l’avance des siens avant la fin de l’engagement, mais le but sera refusé puisqu’il a fait dévier la rondelle plus haut que la limite permise.

À partir de la deuxième période, les punitions se mettent du rendez-vous et cela va profiter au Lightning qui crée l’égalité avec l’attaque à cinq. Darren Raddysh déjoue Jakob Dobes d’un tir parfait sur réception. Ce but donne le momentum aux locaux puisqu’ils prennent les devants 29 secondes plus tard grâce à Brandon Hagel.

Montréal profitera d’un avantage numérique en fin d’engagement et Juraj Slafkovsky ramène le match à égalité avec 24 secondes à jouer.

En troisième, “Slaf” redonne les devants au CH encore avec l’avantage d’un homme dès la sixième minute mais Tampa va forcer la prolongation grâce au deuxième de Hagel alors que Zachary Bolduc se retrouvait au cachot.

Le Canadien débute la prolongation en supériorité et c’est tout ce que Slafkovsky avait besoin pour compléter son tour du chapeau et permettre à Montréal de s’emparer du premier match de la série. Le #20 devient le premier joueur dans l’histoire du Canadien de Montréal à réussir trois buts en avantage numérique lors d’un même match éliminatoire.

Le deuxième match de cette série sera présenté mardi, toujours à Tampa Bay.

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