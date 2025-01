Un mort et un blessé grave entre Alma et L'Ascension lors d'un face-à-face

Un homme a perdu la vie dans un accident de la route impliquant trois véhicules, dont un autobus scolaire et un poids lourd, survenu aux environs de 18h30 sur la rue Joseph W. Fleury, dans le secteur de Saint-Coeur-de-Marie entre Alma et L'Ascension-de-Notre-Seigneur.

C'est ce que rapporte la porte-parole de la Sûreté du Québec Laurie Avoine.

"Un autobus circulant en direction sud [vers Alma] aurait fait un face-à-face avec un véhicule lourd qui circulait en direction nord. Le troisième véhicule serait entré en collision avec les deux premiers par la suite", précise-t-elle.

Le décès du conducteur de l'autobus a été constaté sur place. La personne qui se trouvait au volant du poids lourd a quant à elle été transportée au centre hospitalier pour des blessures graves. On craindrait pour sa vie.

Un adolescent était également à bord de l'autobus, mais n'a pas pour sa part subi aucune blessure. Le conducteur du troisième véhicule s'en est également sorti indemne.

La collision a causé le déversement de l'essence qui était transporté par le camion citerne, entraînant la fermeture de la rue Joseph W. Fleury jusqu'à nouvel ordre.

Des patrouilleurs formés en enquête/collisions ont été dépêchés sur les lieux afin de faire la lumière sur les causes et circonstances de l'accident. Rappelons que les conditions routières étaient mauvaises, et le sont toujours d'ailleurs, au moment de l'accident en raison des forts vents mêlés aux précipitations de neiges.