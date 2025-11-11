Une nouvelle direction à la Fédération de l’UPA du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Joanie V. Tremblay prendra les rênes de la direction générale de la Fédération de l’UPA du Saguenay–Lac-Saint-Jean à compter du 5 janvier prochain.

Fille de producteur et passionnée de l’agriculture, Joanie V. Tremblay a su se démarquer dans ses 12 années d’expérience au sein de la Fédération par sa capacité à mobiliser. Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, concentration gestion financière de l’UQAC, Joanie V. Tremblay cumule diverses fonctions lui permettant de gérer des équipes, de planifier des activités et de contribuer à la gouvernance démocratique.

« C’est avec une profonde reconnaissance et une grande détermination que j’entrevois ma nomination à la direction régionale de la Fédération de l’UPA du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Je suis animée par le désir de renforcer la voix agricole régionale, de soutenir l’innovation dans nos pratiques et de favoriser un dialogue constructif avec l’ensemble de nos partenaires. Ensemble, nous continuerons à bâtir un territoire agricole vivant, résilient et porteur d’avenir », affirme Joanie V. Tremblay, actuellement directrice du Service des communications et de la vie syndicale à la Fédération.

Pour sa part, le président régional, Jean-Thomas Maltais, se réjouit de la nomination de Joanie V. Tremblay. « Sa vision stratégique, sa connaissance fine des enjeux agricoles et son engagement envers le développement de l’agriculture et de ses acteurs en font une candidate idéale pour amener la Fédération encore plus loin. Nous lui souhaitons le meilleur des succès dans ses nouvelles responsabilités », dit-il.

Le poste de direction régionale au sein de la Fédération joue un rôle stratégique essentiel pour assurer la représentativité des producteurs agricoles. Relevant du conseil d’administration de la Fédération sur le plan politique, et du directeur général de sa Confédération sur le plan hiérarchique, le directeur régional agit comme gardien des intérêts des membres. Il est responsable de la mise en œuvre de l’ensemble des activités et services de la Fédération dans le respect des orientations établies par l’organisation.

Un départ salué

À l’occasion de son départ à la retraite, la Fédération tient à exprimer sa reconnaissance à Lise Tremblay, directrice régionale sortante, pour son dévouement et ses années de service.

Au cours de son mandat, Mme Tremblay a incarné les valeurs de la Fédération avec rigueur, humanité et vision. Son leadership, sa capacité d’écoute et sa connaissance fine du milieu agricole ont contribué à faire avancer les dossiers régionaux, à soutenir les producteurs et à renforcer le rôle stratégique de la Fédération dans le développement de notre territoire.

« Mme Lise Tremblay a été une bâtisseuse, une rassembleuse et une alliée précieuse pour notre agriculture régionale. Son départ marque la fin d’une époque, mais son empreinte restera bien vivante », souligne Jean-Thomas Maltais.

Notons que la Fédération de l’UPA du Saguenay-Lac-Saint-Jean a pour mission de défendre les intérêts des productrices et producteurs agricoles et offre également de nombreux services en comptabilité et fiscalité, en ressources humaines, en agroenvironnement et autres aux 1 150 entreprises agricoles de la région. Elle compte près de 40 employés dans son bureau de la rue Panet à Jonquière.