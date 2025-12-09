La Ville d’Alma officialise une transformation majeure au bénéfice des usagers

Le 8 décembre 2025, le conseil municipal d'Alma a officialisé le remplacement du système de réfrigération des glaces du Centre Mario-Tremblay (CMT) afin d’assurer la continuité des activités sportives qui animent les deux patinoires du centre.

Les travaux comprendront le remplacement complet de l’équipement, incluant la tour de refroidissement, à l’exception des tubulures sous les dalles de béton. Les élus ont octroyé le contrat à Constructions CR, pour une somme de 2 367 335,25 $.

Selon la ville d'Alma, au cours des dernières années, les systèmes en place avaient démontré un manque de redondance et de résilience, fragilisant la capacité du CMT à maintenir un service continu.

De plus, une étude de vétusté réalisée en amont avait déjà confirmé la nécessité de remplacer le système à l’ammoniac par une technologie plus moderne, en l’occurrence, un réfrigérant synthétique.

La Ville d’Alma informera la population de l’échéancier des travaux qui devraient se dérouler durant la saison estivale afin de minimiser les impacts sur les utilisateurs des glaces.