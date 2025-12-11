Entente de principe entre Québec et les médecins de famille pour suspendre la Loi 2

Une entente de principe aurait été conclue au cours des dernières heures entre le gouvernement Legault et les médecins de famille afin de suspendre la loi qui visait à revoir leur mode de rémunération.

Cette suspension permettra à Québec d’apporter des amendements à la loi lors du retour des députés à l’Assemblée nationale en février prochain. Initialement, la loi devait entrer en vigueur le 1er janvier.

Les négociations, au point mort depuis l’adoption sous bâillon de la loi, ont repris suivant l’implication directe du premier ministre François Legault dans le dossier. Des pourparlées étaient en cours depuis vendredi dernier avec le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.

Dès sa présentation en octobre dernier, le projet de loi avait suscité une vive opposition dans le milieu médical. Plusieurs médecins ont même menacé de quitter la province pour exercer en Ontario ou au Nouveau-Brunswick.

De plus, le 10 décembre 2025, une pétition réclamant l’abrogation de la loi a été déposée à l’Assemblée nationale par Marc Tanguay, porte-parole de l’opposition officielle en matière de santé. L’initiative, lancée par des étudiants en médecine, a recueilli un total de 66 121 signatures. Les signataires dénoncent notamment l’imposition de cibles de performance jugées irréalistes, qui compromettraient la qualité des soins dans le réseau de la santé.