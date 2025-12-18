Onde de choc dans la région après la démission de Pablo Rodriguez

La démission de Pablo Rodriguez à la tête du Parti libéral du Québec (PLQ) a provoqué plusieurs réactions chez les libéraux du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Selon Radio-Canada, Paul-Eugène Grenon, président régional du PLQ, n’a pas caché son soulagement après l’annonce du départ de son chef mercredi, survenue à la suite de révélations entourant le financement de sa course à la chefferie.

Encore hier, le bureau d’enquête de TVA apprenait qu’une vingtaine de donateurs à la campagne à la chefferie de Pablo Rodriguez avaient reçu des enveloppes de 500 $ en argent comptant afin de rembourser leur contribution en avril dernier lors d’une soirée de financement.

Élections

Cette crise survient à un moment critique pour le PLQ, à moins d’un an des élections générales et à quelques mois de l’élection partielle dans Chicoutimi qui sera probablement déclenchée après les Fêtes.

Toutefois, Paul-Eugène Grenon croit que cette démission bénéficiera à son parti qui sera en mesure de repartir sur de nouvelles bases. L’identité du candidat libéral n’a pas encore été dévoilée.

Nouvelle course à la chefferie

Quelques heures après la démission de Pablo Rodriguez, Serge Simard, ancien député libéral de Dubuc et ex-ministre, avait déjà fait savoir qu'il appuierait à nouveau Charles Milliard dans la prochaine course à la chefferie du PLQ. Celui-ci avait auparavant appuyé l’ancienne cheffe libérale Dominique Anglade.