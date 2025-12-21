Léo Munger remontera sur scène pour incarner Piaf à 72 ans

Pour marquer ses 50 ans de carrière, Léo Munger remontera à nouveau sur scène à Alma pour incarner Édith Piaf le 14 février prochain, à l’occasion de la Saint-Valentin. La chanteuse et comédienne de 72 ans, qui n'a rien perdu de sa fougue et de son énergie, a décidé de redonner vie au récital Cri du cœur qu’elle a présenté plus de 350 fois à travers le monde, avec beaucoup de succès.

Créé en 1980 à l’Hôtel Clarendon de Québec, ce spectacle a connu un triomphe avant de tourner au Québec, au Canada, à New York et en Belgique. Léo Munger revisite les chansons immortelles de Piaf et elle sera accompagnée au piano par Louis Bergeron de Saint-Félicien lors de ce retour sur scène.

La septuagénaire compte profiter de la Saint-Valentin pour chanter avec passion, fidélité et émotion les plus belles chansons de celle qu’on appelait affectueusement La môme.

« Ce n’est pas juste un hommage, c’est une rencontre entre Piaf, moi et le public, confie Léo Munger, visiblement emballée par ce projet. Mine de rien, ce spectacle-là a eu une grande carrière. Je l’ai créé à Québec, je l’ai présenté à Montréal et aussi à l’ONU à New York. En 1982, j’ai aussi joué la pièce de théâtre Piaf, qui est différente. Le cri du cœur, c’est l’histoire de Piaf en chansons. Je pars du début de sa carrière jusqu’à la fin. »

Ce spectacle, souligne Léo Munger, est très bien ficelé avec de l’éclairage et une façon théâtrale de présenter ces chansons.

« J’embarque les gens dans sa trajectoire de vie. On sait qu’elle est morte très jeune. Elle avait 47 ans. Mais on va découvrir ou réentendre des chansons qui sont éternelles. Tout le répertoire de Piaf, ce sont de grandes chansons qui font partie de notre patrimoine. C’était une chanteuse réaliste française qui a porté le genre à son maximum. »

La chanteuse et comédienne ajoute : « On va découvrir le moment où elle était dans la rue avec une chanson Comme un moineau et peu à peu, on va suivre son parcours alors qu’elle se tenait avec des marins et des soldats. Je vais chanter Le légionnaire, l’Accordéoniste. Je vais aussi parler de son côté non-conformiste. Il faut se rappeler que dans les années 40 et 50, c’était particulier d’avoir une vie comme les femmes d’aujourd’hui. »

Après une première dite à l’américaine mettant en vedette Christine Parent et des jeunes, Léo Munger précise qu’elle interprétera 13 chansons durant la première partie du spectacle qui sera présenté à la salle François-Larochelle de la Dam-en-terre à compter de 20 heures

Durant la seconde partie, elle a choisi 14 autres chansons de Piaf.

« Je vais revenir sur sa grande histoire d’amour avec Marcel Serdan qui est décédé dans un écrasement d’avion et dont elle ne s’est jamais remise. J’en profite pour chanter la Vie en rose et une chanson sur la folie. Elle a eu de gros problèmes durant sa trop courte vie. »

Un parcours lié à Piaf depuis plus de quarante ans

Depuis plus de quarante ans, le parcours artistique de Léo Munger est lié à Piaf et elle a su se distinguer au fil du temps. En 1982, au Capitole de Québec, elle a remporté deux prix d’interprétation pour son incarnation d’Édith Piaf dans la pièce Piaf de Pam Gems.

Quelques années plus tard, en 1990, elle reprenait le rôle principal dans la même œuvre, cette fois avec une troupe belge. Leur production a été couronnée du prix RTL-TVI, dans la catégorie meilleure pièce de l’année. L’hebdomadaire belge L’instant avait d’ailleurs consacré un long article à ce spectacle dans son édition du 20 septembre 1990, soulignant la ressemblance physique entre Piaf et la Québécoise.

Toujours habitée par la voix et l’âme de Piaf, Léo Munger a ensuite porté ce répertoire jusque dans les grandes salles du Québec, notamment avec l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières dans Piaf en symphonie, présenté au Festival de Lanaudière et au Capitole de Québec.

Quand on l’interroge sur son enfance sur une ferme de Saint-Bruno en 1953, Léo Munger, alors l’aînée d’une famille de 10 enfants, indique qu’elle vient d’un milieu rural, pas très riche, mais où la musique était présente.

« Ma mère jouait de la guitare et du piano. Moi, je chantais dès l'âge de 7 ou 8 ans. À l’école, une religieuse qui trouvait que je n’étais pas comme les autres m’a fait jouer dans une pièce de théâtre. Je suis d’abord une comédienne, qui est devenue chanteuse, qui a ensuite poursuivi son parcours comme enseignante. »

En 1972, Léo Munger quitte la région pour étudier au Conservatoire d’art dramatique de Québec en interprétation et ensuite travailler comme comédienne et chanteuse. Entre 1995 et 2015, elle également complété un Bac en musique à l’Université de Montréal et un Bac en enseignement de la musique.

La chanteuse et comédienne est revenue définitivement s'installer à Alma en 2013 et a bien l’intention de demeurer active.

« J’avais besoin de me ressourcer et retrouver mes racines. C’est une passion la musique et je ne suis pas retraitée. J’ai enseigné le théâtre et la musique et j’aide des acteurs. »

Les billets pour le spectacle Cri du cœur sont en vente sur le réseau Réservatech.