Pas de tirage pour la chasse à l’orignal sans bois dans la région en 2026

Radio-Canada rapporte que le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs a dévoilé la semaine dernière son nouveau plan de gestion de l’orignal.

Celui-ci confirme qu’il n’y aura pas de tirage au sort pour la chasse à l’orignal sans bois — soit les femelles et les veaux — en 2026 dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Dans la zone 28, la chasse de ces animaux sera permise une année sur deux, comme c’était déjà le cas. Le Ministère justifie cette décision par l’état de santé de la population d’orignaux dans la région qu’il juge suffisant.

La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs accueille favorablement ce plan. Selon le président régional, Michel Bouchard, il s’agissait de la meilleure décision pour le Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Par ailleurs, le Ministère envisage d'interdire la vente et l’importation d’urine d’orignal afin de limiter la propagation de la maladie débilitante chronique des cervidés, présente dans l’Ouest canadien. Toutefois, les chasseurs pourront continuer à utiliser légalement de l’urine naturelle provenant de leur propre récolte.