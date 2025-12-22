Québec investit 1 M$ de dollars dans la coopération intermunicipale

Le gouvernement du Québec a confirmé l’octroi de plus de 1 million de dollars sur trois ans pour soutenir trois projets structurants de coopération intermunicipale dans la MRC de Lac-Saint-Jean-Est.

Cette enveloppe, qui a fait l’objet d’une annonce la semaine dernière par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Geneviève Guilbault, s’inscrit dans le cadre d’un investissement de 20 millions de dollars dont l’objectif est de renforcer l’efficacité, la qualité et la pérennité des services municipaux à travers la province.

Trois projets pour soutenir les municipalités

À l’automne 2024, la MRC avait mené une étude lui permettant d’identifier trois projets prioritaires répondant aux besoins de collaboration entre ses 14 municipalités membres. Ceux-ci ont été retenus au printemps 2025 et déposés au mois d’août.

Tout d’abord, la MRC bénéficiera d’un financement de 350 000 $ pour centraliser et harmoniser les services administratifs et financiers de Saint-Nazaire, Labrecque et L’Ascension-de-Notre-Seigneur dans le but d’optimiser l’utilisation des ressources humaines et d’accroître leur efficacité organisationnelle.

Ensuite, un financement de 350 000 $ sera accordé pour travailler sur les problématiques liées à la gestion des eaux de 13 des 14 municipalités du territoire, en uniformisant les pratiques et systèmes existants.

Finalement, une aide financière de 327 401 $ sera consacrée à la mutualisation des services en communication et à l’accompagnement des municipalités dans la conformité à la Loi 25 et à l’intégration de l’intelligence artificielle afin de soutenir les municipalités dans la gestion de crise, renforcer leur image de marque, améliorer leur cybersécurité et favoriser leur transformation numérique, tout en respectant les compétences municipales.

« La coopération intermunicipale est un levier essentiel pour relever les défis actuels et futurs de nos municipalités. Ces trois collaborations municipales répondront concrètement aux besoins de notre territoire », a souligné M. Louis Ouellet, préfet de la MRC.