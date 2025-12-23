La Ville d'Alma appel à la prudence sur les glaces

L’arrivée du temps des Fêtes encourage certains téméraires à s’aventurer sur les glaces. Toutefois, le Service de prévention des incendies de la Ville d’Alma tient à rappeler les précautions à prendre lors de l’utilisation d’un système de chauffage.

Sur une publication Facebook, le Service de prévention des incendies demande aux amateurs de pêche blanche de percer leur trou dans la glace avant d’installer leur abri temporaire et d’attendre avant de démarrer leur système de chauffage, car du méthane, qui est inodore, peut s’accumuler entre la glace et l’eau. C’est ce qui fait qu’il y a toujours une possibilité que ce gaz s’échappe dans l’air ambiant, créant un risque d’explosion lorsqu’en présence avec un point d’ignition.

Mentionnons qu’une femme a été la victime de brûlures graves dans ces conditions lors du soir de Noël dernier lors d’une sortie de pêche blanche sur la Petite-Décharge.