Toujours plus de visites à l’urgence pour les dents au Québec

Après deux ans de l’entrée en vigueur du Régime canadien de soins dentaires et alors que plusieurs urgences débordent toujours, les Québécois continuent d’aller de plus en plus à l’urgence pour un mal de dents.

Le Soleil rapporte que pour une troisième année consécutive, le nombre de visites aux urgences liées à des problèmes de santé buccodentaire devrait augmenter au Québec. La hausse s’annonce encore plus importante cette année que lors des deux années précédentes.

Du 1er avril au 15 novembre 2025, déjà 10 942 personnes se sont rendues aux urgences dans les hôpitaux du Québec pour des problèmes de dents, selon des données de Santé Québec. D’ici la fin de l’année, le nombre projeté de visites monte à 17 440, soit un bond de 12,8% par rapport à l’an dernier.

Quelques diagnostics sont également en augmentation : caries dentaires, abcès dentaire, affectation dentaire et mal de dents. Les intervenants du milieu soulignent que les facteurs qui contribuent à cette augmentation des visites aux urgences pour des problèmes de dents sont multiples. L'un d'eux est l’important déséquilibre qui subsiste entre les villes centres et les régions quant à l’accès aux soins dentaires.

En fonction depuis mai 2024, le Régime canadien de soins dentaires permet à plus de Québécois et de Canadiens d’obtenir des soins pour moins cher ou même gratuitement, selon leurs revenus.