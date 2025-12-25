Un agrandissement de 1,6 M$ pour mieux répondre à la demande

La Maison de répit-dépannage Gilles-Carle/Maurice Tanguay d’Alma sera plus confortable, sécuritaire et adaptée que jamais une fois ses travaux d’agrandissement de 1,6 M$ terminés.

La Maison de répit-dépannage accueille autant des aînés en perte d’autonomie que des personnes de tous âges en situation de déficience intellectuelle ou se trouvant sur le spectre de l’autisme. Comme son nom l’indique, sa mission est d’offrir un moment de répit aux proches aidants, que ce soit l’espace d’un après-midi ou quelques jours, mais aussi de permettre aux bénéficiaires de s’épanouir en toute sécurité durant leur séjour.

L’agrandissement en détail

Les travaux d’agrandissement ont commencé cet automne et devraient se terminer aux environs de mai 2026. Ils consistent en la construction d’un nouveau bâtiment de deux étages annexés aux installations existantes.

Les bureaux administratifs et l’aire d’accueil de l’organisme seront transférés dans la nouvelle section, laissant l’espace nécessaire à l’aménagement d’une salle multisensorielle et d’un deuxième salon dans les locaux existants.

Le deuxième salon sera fermé et permettra aux bénéficiaires plus âgés et/ou en perte d’autonomie de s’y retirer lorsqu’ils en ressentent le besoin. Quant au salon actuel, il sera converti en une grande salle servant plus spécifiquement à la tenue d’activités valorisantes. Un volet que l’organisme souhaite promouvoir davantage à l’avenir, indique la directrice générale.

Le nouveau bâtiment comprendra également une chambre simple supplémentaire. Une fois les travaux terminés, l’établissement comptera douze lits répartis en cinq chambres doubles et deux simples plutôt qu’une seule, ce qui favorisera la mixité des bénéficiaires.

Améliorer la qualité de vie et la cohabitation

La directrice générale de l’organisme, Suzie Hudon, souligne qu’il est vital pour le bon fonctionnement de l’organisme que ses locaux soient convenablement adaptés à la clientèle, dont les besoins sont tout aussi variés que la clientèle elle-même.

« Le but de l’agrandissement, dit-elle, c’est vraiment d’améliorer la qualité de vie des bénéficiaires et leur cohabitation. Et ça va aussi améliorer les conditions de travail des employés parce que ce n’est pas évident de gérer toute cette clientèle-là dans aussi peu d’espace. Le défi était rendu trop grand. »

De façon générale, le gain d’espace découlant de l’agrandissement permettra à l’organisme de mieux conjuguer avec la présence de plusieurs bénéficiaires à la fois. « Tout un chacun va avoir son espace », affirme Suzie Hudon, précisant que l’organisme voit sa demande croître depuis plusieurs années.