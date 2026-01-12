La course à la chefferie du PLQ commence aujourd'hui

C’est ce lundi que s’amorce une nouvelle course à la chefferie au Parti libéral du Québec, dans le but de trouver qui succèdera au chef démissionnaire Pablo Rodriguez.

Cette course est d’ailleurs la deuxième en près d’un an, alors que la précédente avait été déclenchée le 13 janvier 2025.

Deux noms sont officiellement dans la course pour le moment, soit Charles Milliard et Mario Roy qui tentent leur chance à nouveau. Les personnes intéressées ont d’ailleurs jusqu’au 13 février prochain pour devenir candidates.

Le congrès à la chefferie se tiendra ensuite le 14 mars prochain, ce qui laisse donc une période de deux mois pour élire la personne qui succédera à Pablo Rodriguez. Rappelons que le Québec sera d’ailleurs en élection générale le 5 octobre 2026.