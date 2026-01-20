Alma observe une amélioration notable de son marché locatif

Le marché locatif montre des signes tangibles d’assouplissement à Alma. Selon les plus récentes données de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), le taux d’inoccupation des logements locatifs atteint 1,5 % en 2025, une hausse marquée par rapport au faible 0,5 % enregistré en 2024.

Bien que ce niveau demeure encore sous le seuil d’équilibre de 3 % généralement reconnu, il représente une amélioration significative pour la municipalité, surtout après le creux historique de 0,3 % observé en 2022.

Le rapport annuel sur les développements résidentiels 2025-2026 déposé hier soir au conseil municipal, faisait également état d’une amélioration graduelle du marché locatif portée une construction et une planification des nouveaux développements.

L’année 2025 se démarque particulièrement, avec la construction de 174 nouveaux logements, dépassant la moyenne des dix dernières années. Parmi ceux-ci, 84 logements multifamiliaux ont été érigés, un résultat qui constitue le deuxième meilleur bilan depuis 2010.

Le rapport fait également état d’un inventaire foncier solide. Au 30 septembre 2025, la Ville d’Alma comptait 109 terrains unifamiliaux et bifamiliaux vacants et desservis auxquels s’ajoutent 71 terrains autorisés en voie de desserte, portant le potentiel total à 180 lots constructibles.

Pour l’année 2026, les perspectives demeurent encourageantes. Deux nouvelles demandes d’ouverture ou de prolongement de rues publiques ont été déposées dans les quartiers des Fondatrices et d’Isle-Maligne. Ces projets représentent 19 lots unifamiliaux ou bifamiliaux supplémentaires, de même que 11 lots multifamiliaux.

« L’amélioration de l’offre résidentielle n’est pas le fruit du hasard : elle reflète des choix clairs du conseil municipal pour favoriser une construction soutenue, mais bien encadrée, au bénéfice des citoyens », a souligné Sylvie Beaumont, mairesse d’Alma.