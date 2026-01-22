Alma envisage la construction d’un nouveau pavillon d’accueil en 2027

La Ville d’Alma a annoncé son intention de construire un tout nouveau pavillon d’accueil au Centre Dorval. Selon Radio-Canada, la municipalité invite dès maintenant la population à répondre à un court sondage disponible sur son site web afin de recueillir l’avis des citoyens sur les services et commodités souhaités dans ce futur bâtiment.

La mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont, explique que le pavillon actuel, érigé il y a environ quarante ans, ne répond plus aux besoins des usagers. Après analyse, la Ville a écarté l’option de rénover la structure existante, jugeant que les travaux requis seraient trop importants.

Ainsi, un montant de 200 000 $ a été réservé en 2026 pour l’élaboration des plans et devis du projet. Les appels d’offres devraient être lancés au cours des prochaines semaines.

Bien que ce projet figure déjà dans les plans de la municipalité pour 2027, celle-ci espère quand même obtenir une aide financière à travers le Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA) du gouvernement du Québec afin de réaliser sa construction, évaluée à environ 3 millions de dollars.

Toutefois, si le projet n’était pas retenu dans le cadre de ce programme, la mairesse dit pouvoir compter sur l’appui du ministre et député de Lac-Saint-Jean, Éric Girard, pour soutenir sa demande de financement.