Les règles de la course à la chefferie connues ce jeudi

C’est aujourd’hui jeudi que seront édictées les règlements entourant la course à la chefferie de la Coalition Avenir Québec, visant à mettre en place les balises pour désigner ensuite un ou une chef(fe) qui succèdera au premier Ministre François Legault.

Dans un échange avec le 92,5 Ma radio d’Ici, la porte-parole de la CAQ, Claude Potvin, a rappelé qu’il n’y a jamais eu de course à la chefferie propremement dite, étant donné que lorsque la formation politique a été créée en 2011, il s’agissait “du bébé” du premier ministre actuel et qu’il était seul en piste. D’ores et déjà, Mme Potvin a clairement mentionné que toute personne qui est titulaire d’un ministère et qui serait intéressé à se lancer devra céder cette fonction.

Parmi les noms qui circulent, ceux de Bernard Drainville, Christine Fréchette, Simon Jolin-Barrette, Jean-François Simard et François Bonnardel reviennent le plus souvent. Ce dernier a d’ailleurs été pointé du doigt à la suite du fiasco SAAQClic, tout comme sa collègue Geneviève Guilbault. rappelons que mercredi, les ministres Ian lafrenière et Éric Girard ont fait savoir qu’ils ne seraient pas de la partie. Le point de presse dévoilant les règles de la course est prévu pour 13 heures.