Fermeture temporaire pour la Scierie Lac-Saint-Jean

La Coopérative forestière Ferland-Boilleau a annoncé jeudi après-midi, par voie de communiqué, la fermeture temporaire de la Scierie Lac-Saint-Jean située à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. La décision sera effective à partir du 30 janvier prochain.

Cette mesure touchera près de 28 employés travaillant au sein de la scierie Lac-Saint-Jean. Le directeur général de la Coopérative forestière Ferland-Boilleau, Éric Rousseau, explique que les conditions économiques et commerciales actuelles dans l'industrie du bois ont contraint la Coopérative à prendre cette mesure, qui vise à protéger l'avenir de l'usine, ajoute-t-il.

L'entreprise entend informer régulièrement les travailleurs de l'évolution de la situation dans un esprit de collaboration et de transparence.

À savoir que les activités de Bois Lac-Saint-Jean et des usines de Lignarex, deux autres filiales de la Coopérative, ne sont pas touchées par cette mesure. La Coopérative poursuivra tout de même ses activités pendant la fermeture de la Scierie Lac-Saint-Jean.

Rappelons que la Coopérative forestière Ferland-Boilleau, fondée en 1963, aménage 3500 hectares de forêts par année.