Alma autorise la démolition du bâtiment

La Ville d’Alma a donné lundi soir son feu vert à la démolition de l’édifice qui abrite le bar Le Crapaud, au centre‑ville. Les nouveaux propriétaires du terrain se sont toutefois engagés à conserver l’enseigne extérieure et à reconstruire, à l’intérieur du futur bâtiment, un mur de briques rappelant l’esthétique d’origine, selon ce qu’a rapporté Radio‑Canada.

Cette décision survient après le dépôt de plusieurs études concluant que l’état de vétusté de l’immeuble ne permettait plus d’envisager une simple rénovation. Devant ces constats, le conseil municipal a autorisé la démolition, ouvrant ainsi la porte au développement d’un important projet hôtelier.

Le plan proposé prévoit la construction d’un hôtel d’au moins cinq étages, comprenant un restaurant‑bar au rez‑de‑chaussée. L’investissement total est évalué entre 12 et 15 millions de dollars.

Avant de procéder à la démolition, les promoteurs devront cependant obtenir l’autorisation du ministère de la Culture et des Communications. L’édifice, construit en 1925, est reconnu comme un élément d’intérêt patrimonial. Il a notamment survécu à un incendie en 1941 avant de devenir, en 1982, le domicile du bar Le Crapaud.

La Société d’histoire du Lac‑Saint‑Jean s’était opposée au projet en octobre dernier, invoquant la valeur historique du bâtiment. Après avoir pris connaissance des études démontrant la dégradation de la structure, l’organisme dit respecter la décision de la Ville.