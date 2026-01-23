Christine Fréchette se lancera dans la course à la chefferie dimanche

Selon des informations de Radio-Canada, la ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Christine Fréchette, officialisera dimanche sa candidature à la direction de la Coalition avenir Québec (CAQ). Le lancement aura lieu à Trois-Rivières, la ville où elle a grandi et vécu jusqu’à la fin de ses études collégiales.

Celle qui a succédé à Pierre Fitzgibbon à la tête du ministère en 2025 devra toutefois se retirer temporairement de ses fonctions ministérielles pour la durée de la course à la direction, comme l’exigent les règles dévoilées jeudi par le parti.

La CAQ a également établi un calendrier serré : la campagne s’échelonnera sur un peu moins de trois mois et prendra fin le 12 avril, date du congrès où sera élu le nouveau chef. Celui-ci deviendra premier ministre du Québec dès son élection.

Pour être officiellement admis dans la course, chaque candidat devra recueillir un minimum de 1000 signatures de membres, dont 100 jeunes âgés de 16 à 30 ans provenant de la Commission de la relève. Les aspirants devront également obtenir le soutien de 15 députés, et ces appuis devront être issus d’au moins 75 circonscriptions différentes.

À ce stade-ci, Christine Fréchette a obtenu l’appui de 11 députés. Parmi eux, on retrouve notamment Gilles Bélanger, Mathieu Lacombe, Benoit Charette, Kateri Champagne Jourdain, Audrey Bogemans, Céline Haytayan, Karine Boivin-Roy et François St-Louis.