Yannick Gagnon appuiera Bernard Drainville

Le député caquiste de Jonquière, Yannick Gagnon, a annoncé qu’il appuiera Bernard Drainville si ce dernier décide officiellement de se lancer dans la course à la chefferie de la Coalition avenir Québec.

Dans une publication sur sa page Facebook, M. Gagnon décrit Bernard Drainville comme un leader « authentique », près des gens et doté d’une grande capacité d’écoute. Il souligne également sa vision politique, son opposition aux décisions mur à mur et son approche axée sur la consultation.

Le député met de l’avant l’importance de l’expérience du ministre, qu’il juge essentielle dans le contexte actuel, tout en saluant sa capacité à s’entourer d’une nouvelle génération d’élus, notamment la députée Kariane Bourassa et le ministre délégué Samuel Poulin.

Yannick Gagnon rappelle aussi certaines réalisations de Bernard Drainville, dont l’interdiction des cellulaires à l’école et son rôle dans l’élaboration de la loi sur la laïcité de l’État. Il insiste sur ses racines régionales et son attachement au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

« La personne qui se tient debout pour le Québec, pour moi, c’est Bernard Drainville », conclut-il, confirmant ainsi son appui advenant une candidature officielle.