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Vendredi, 13 mars 2026

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Temps de lecture : 53s

Ouverture hâtive et pêche hivernale

Québec assouplit les règles pour la ouananiche au lac Saint Jean

Émile Boudreau
Le 13 mars 2026 — Modifié à 08 h 58 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs a annoncé des assouplissements importants à la réglementation entourant la pêche sportive de la ouananiche dans la zone 28. Ces changements entreront en vigueur dès la prochaine saison et toucheront le lac Saint‑Jean et le lac à Jim.

Les pêcheurs pourront désormais taquiner la ouananiche deux semaines plus tôt qu’à l’habitude. L’ouverture est prévue pour le 1er mai, tant au lac SaintJean qu’au lac à Jim. La fermeture de la pêche demeure fixée au 15 septembre.

Autre nouveauté, la ouananiche pourra maintenant être pêchée durant la saison hivernale, mais seulement au lac SaintJean. Cette autorisation coïncidera avec les dates régulières de pêche blanche pour les autres espèces, soit du 20 décembre au 31 mars.

Selon le Ministère, ces ajustements découlent de la bonne santé de la population de ouananiches du lac Saint-Jean. Les suivis biologiques annuels réalisés par Québec sur cette espèce montrent une abondance moyenne à la hausse, sans signe d’impact négatif sur les populations d’éperlans arcenciel, sa principale proie.

Les experts gouvernementaux soulignent même une résilience accrue de l’écosystème formé par ces deux espèces. Toutefois, le Ministère précise que cet équilibre demeure fragile, justifiant la capture de plus de ouananiches afin de protéger l'éperlan.

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