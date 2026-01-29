Le CREDD du Saguenay–Lac-Saint-Jean revient à ses racines

Le Conseil régional de l’environnement et du développement durable du Saguenay–Lac-Saint-Jean (CREDD) a franchi une étape déterminante de son évolution en dévoilant hier sa nouvelle identité.

L’organisation, dont le nom était inchangé depuis plus de 20 ans, simplifie désormais son appellation pour redevenir le Conseil régional de l’environnement (CRE) du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Ce changement marque un retour à la dénomination qu’elle portait jusqu’en 2001. À l’époque, l’organisme avait ajouté la notion de développement durable à son nom, à la suite de l’émergence du concept et de l’adoption, au Québec, de la Loi sur le développement durable. Aujourd’hui, le CRE estime que cette précision, bien qu’importante dans ses actions, n’était plus nécessaire dans son appellation.

« Soyons clairs, le CRE n’abandonne pas le développement durable, c’est tout le contraire. », affirme Monique Laberge, présidente de l’organisation. « Notre mission, qui a elle aussi été ajustée, est de sensibiliser, concerter et mobiliser les acteurs ainsi que la collectivité pour la protection de l’environnement, dans une perspective de développement durable visant la transition socio-écologique au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Et bien que le nom change, l’engagement de notre équipe reste le même. », a-t-elle ajouté.

Le retour à une appellation plus concise vise également à renforcer la notoriété de l’organisme auprès du grand public et à dynamiser ses outils de communication. Cette mise à jour s’accompagne également d’une refonte de son image de marque, une identité visuelle que l’organisation jugeait moins adaptée aux standards numériques actuels.