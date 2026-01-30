La candidature de Mario Roy rejetée

Le Parti libéral du Québec (PLQ) décide de rejeter la candidature de Mario Roy dans la course tentant de choisir le prochain chef libéral. Charles Milliard est donc pour l’instant le seul candidat en lice dans la course pour diriger le parti.

Selon Radio-Canada, le rejet de la candidature de Mario Roy a été décidé par le « comité feu vert » de la formation politique, alors que l’agriculteur de métier croule sous ses dettes dues au manque de financement de sa première campagne.

Cette décision donne le champ libre pour Charles Milliard, ancien président de la Fédération des chambres de commerces du Québec (FCCQ) et dauphin de Pablo Rodriguez l’an dernier, de prendre la tête du parti. Son couronnement pourrait avoir lieu sans réelle opposition, alors que de potentiels candidats ont jusqu’au 13 février prochain pour intégrer la course à la chefferie du PLQ.