Le BAPE d’accord avec l'agrandissement du lieu d’enfouissement

À la demande du ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette, le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) publie son rapport d’audience publique sur le projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement technique (LET) d’Hébertville-Station par la Régie des matières résiduelles (RMR) du Lac-Saint-Jean.

La commission est d'avis que l’augmentation de la capacité du LET d’Hébertville-Station devrait être autorisée, mais sous des conditions visant à réduire les quantités de matières résiduelles à y enfouir.

Elle estime également que le tonnage annuel maximal demandé excède largement les besoins d’enfouissement de la région. Il est donc essentiel pour le BAPE que la RMR et le ministère de l’Environnement collaborent afin d’établir les réels besoins auxquels le LET doit répondre.

Mentionnons que l’agrandissement du lieu d’enfouissement d’Hébertville-Station consiste en l’ajout de 16 cellules d’une capacité de 4,5 M de mètres cubes, nécessitant un investissement de 107 M$ et permettant d’allonger la durée de vie du site jusqu’en 2048.