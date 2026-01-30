SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 30 janvier 2026

Actualités

Temps de lecture : 40s

Hébertville-Station

Le BAPE d’accord avec l'agrandissement du lieu d’enfouissement

Le 30 janvier 2026 — Modifié à 13 h 06 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

À la demande du ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette, le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) publie son rapport d’audience publique sur le projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement technique (LET) d’Hébertville-Station par la Régie des matières résiduelles (RMR) du Lac-Saint-Jean.

La commission est d'avis que l’augmentation de la capacité du LET d’Hébertville-Station devrait être autorisée, mais sous des conditions visant à réduire les quantités de matières résiduelles à y enfouir. 

Elle estime également que le tonnage annuel maximal demandé excède largement les besoins d’enfouissement de la région. Il est donc essentiel pour le BAPE que la RMR et le ministère de l’Environnement collaborent afin d’établir les réels besoins auxquels le LET doit répondre. 

Mentionnons que l’agrandissement du lieu d’enfouissement d’Hébertville-Station consiste en l’ajout de 16 cellules d’une capacité de 4,5 M de mètres cubes, nécessitant un investissement de 107 M$ et permettant d’allonger la durée de vie du site jusqu’en 2048.

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES