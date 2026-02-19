Le Bïfrost de retour en force à la Place Festivalma

Après le succès de sa première édition l’an dernier, le Bïfrost sera de retour du 20 au 22 février prochain avec une version qui ne risque pas de décevoir les festivaliers.

Première des choses, c’est dans l’enceinte de la Place Festivala qu’aura lieu la grande fête hivernale cette année.

« Puisque l’avenir de la scène Cogeco était encore incertain au moment où on devait commencer à préparer l’édition 2026, nous avons décidé d’aller à la Place Festivalma. C’est un endroit qu’on a l'habitude d'exploiter en été et qui a aussi fait ses preuves en hiver », explique la directrice générale de Festivalma, Janie Maltais.

En plus, poursuit Gabriel Ouellet, coordonnateur aux évènements de l’organisation, « nous, on utilise beaucoup de neige pour monter notre site, et la Place Festivalma n’étant pas un stationnement, on va avoir un paquet de belle de neige immaculée pour travailler! »

Le site se transformera en véritable royaume nordique grâce aux plus grands sculpteurs sur glace du Québec qui, tout au long de la fin de semaine, y exposeront leurs œuvres façonnées à même des blocs de glace géants extirpés du lac Saint-Jean.

Un festival de glace, et de musique

Cela dit, le Bïfrost, c’est surtout l’occasion de célébrer l’hiver en dansant sur des rythmes électros, avec ou sans manteaux de fourrure dignes d’une messe de minuit.

C’est le DJ Blaas qui ouvrira la soirée du vendredi. Il sera suivi en clôture par les DJs Tizi et Shieldie qui performeront en duo. Le samedi après-midi, ce sera au tour de la Dj Vallée du Vent de monter sur scène, après quoi les DJs Fauteux, Cece The Red et Mike Demero s’empareront de la console en soirée.

Toutes les prestations se dérouleront sur la grande scène devant un énorme mammouth de glace sculpté pour l’évènement. Un bar offrant variété de boissons et de cocktails sera en service tout au long du festival.

Sans oublier les familles

Nouveauté de cette année : les portes du site s’ouvriront à compter de 14 h le samedi question d’élargir l’évènement aux familles et à tous ceux qui ont passé l’âge des discothèques. Le sculpteur sur glace Thomas Meloche sera sur place pour effectuer des démonstrations en temps réel. Les lieux seront également animés par des jeux de feu et de lumières.

Autre nouveauté : le site sera ouvert le dimanche de 10 h à 13 h dans le cadre d’un café-sculpture. « Les gens sont invités à venir un prendre un café le dimanche matin en compagnie de certains sculpteurs pour parler de leur processus et pour venir faire un dernier adieu aux sculptures », résume Gabriel Ouellet.

Toujours le dimanche, il sera également possible d’expérimenter le traîneau à chiens sur les Plaines Vertes sous la supervision d’experts.

On ne laisse pas le centre-ville derrière

Janie Maltais insiste sur le fait que le déménagement relevait strictement d’un souci logistique et non d’un désir de tourner le dos au centre-ville. Au contraire, dit-elle, « le centre-ville demeure super important pour nous. Nous prévoyons justement y tenir des @Ri:afters@Ri dans ses bars et restaurants. »

Un système de navettes sera d’ailleurs actif entre 18 h et 23 h le vendredi et le samedi en collaboration avec Autocar Jeannois. Les allers et les retours se feront à partir de points d’embarquement et de débarquement répartis entre le centre-ville d’Alma, la Salle Nord-Ouest, le Parc Saint-Pierre et le Club de curling de Riverbend.