SUIVEZ-NOUS

Mercredi, 11 mars 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 8 s

Réseau sauvage

La FédéCP lance un nouvel outil pour dynamiser la communauté faunique

Émile Boudreau
Le 11 mars 2026 — Modifié à 11 h 56 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP) dévoile « Réseau sauvage », un nouvel outil destiné à renforcer les liens entre les adeptes de chasse, de pêche et de tir sportif et les nombreuses activités offertes à travers le Québec.

Cet outil se présente comme une infolettre gratuite, personnalisée selon les régions et les intérêts des abonnés qui recevront directement dans leur boîte courriel une sélection d’activités correspondant à leur profil, allant des formations et cours d’initiation aux journées découvertes, en passant par le mentorat, les événements d’associations locales ou encore les activités spécialement conçues pour la relève et les familles.

L’objectif de cette initiative est de favoriser l’accès, l’engagement et la rétention des participants aux activités fauniques en plus de rassembler les amateurs de plein air, les chasseurs et les pêcheurs.

La FédéCP voit également dans sa nouvelle infolettre une occasion pour les organisations du milieu faunique comme les clubs de tir, les associations régionales, les ZECS, les pourvoiries, les entreprises spécialisées et les organismes locaux d’y soumettre leurs activités afin de les faire rayonner auprès d’un public déjà intéressé.

« En facilitant la circulation de l’information et en créant un véritable pont entre l’offre et la demande, Réseau sauvage renforce notre communauté, encourage la participation active et contribue à assurer la continuité de nos pratiques. », souligne Pierre Caron, président de la FédéCP.

Dans un contexte où le recrutement et la mobilisation représentent un défi croissant pour le secteur de la chasse et de la pêche, la FédéCP souhaite que cet outil devienne un levier de visibilité et de participation permettant de soutenir l’achalandage, encourager la relève et valoriser les initiatives locales.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le Parti Québécois presse Québec de réduire le prix à la pompe
Publié à 16h00

Le Parti Québécois presse Québec de réduire le prix à la pompe

Alors que le prix de l’essence à fait un bond en raison de la guerre en Iran et du blocus du détroit d’Ormuz, le Parti Québécois (PQ) demande au gouvernement Legault d’utiliser les leviers fiscaux à sa disposition pour alléger la facture des Québécois. Même si ce conflit échappe au contrôle du Québec, la formation souverainiste réclame une ...

LIRE LA SUITE

La société est mal préparée, prévient l'organisme Les Petits Frères
Publié à 14h00

La société est mal préparée, prévient l'organisme Les Petits Frères

Le Québec n’est pas prêt à affronter la vague de vieillissement qui déferlera au cours des prochaines années, révèle une vaste étude réalisée par la firme Léger pour l’organisme Les Petits Frères. Selon les projections mises de l’avant, la province comptera plus d’un million de personnes âgées de 75 ans et plus dès 2030. Parmi elles, plus de ...

LIRE LA SUITE

Une députée néo-démocrate quitte son parti et se joint aux libéraux
Publié à 11h00

Une députée néo-démocrate quitte son parti et se joint aux libéraux

La députée néo‑démocrate du Nunavut, Lori Idlout, a annoncé son ralliement au Parti libéral du Canada, un geste qui rapproche le gouvernement de Mark Carney d’une majorité parlementaire. Élue depuis 2021 sous la bannière du Nouveau Parti démocratique (NPD), Lori Idlout devient la plus récente élue à changer d’allégeance au profit du caucus ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES