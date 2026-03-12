Suspension des cours dans toutes les écoles du CSS du Lac‑Saint‑Jean

Les conditions météorologiques difficiles qui touchent la région aujourd’hui entraînent une nouvelle suspension des cours dans l’ensemble des établissements du Centre de services scolaire du Lac‑Saint‑Jean.

La mesure s’applique pour toute la journée et concerne autant les écoles primaires et secondaires que les centres de formation professionnelle et de formation générale des adultes.

Il s’agit d’une autre journée perturbée par la météo, alors que la région fait face à des conditions rendant les déplacements dangereux. Par précaution, le Centre de services scolaire a donc décidé de maintenir l’ensemble des élèves à la maison.

Toutefois, malgré la fermeture des établissements d’enseignement, les services de garde situés dans les écoles primaires demeurent ouverts.

Les cours à l'école secondaire privée Autentis seront également suspendus pour la journée en raison de la mauvaise météo.