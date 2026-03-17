Un changement de direction qui ne fait pas l’affaire de tous

Depuis deux ans, le Mont-Lac-Vert, situé à Hébertville, est géré par la Compagnie de montagnes de ski du Québec. Il s’agit d’un changement à la direction qui ne fait pas l’affaire de tous.

Radio-Canada mentionne que les critiques sont nombreuses sur les réseaux sociaux, entre autres en ce qui concerne la hausse des tarifs pour pouvoir accéder aux pentes. Interrogé à ce propos, le directeur général de la station, Jean-Christophe Guern, admet que cette augmentation de prix était inévitable. Il ajoute même que parmi les trois stations majeures dans la région, le Mont-Lac-Vert demeure celle qui est la plus abordable. Le billet journalier de fin de semaine est vendu à 62 $, alors que l’abonnement saisonnier pour 2025-2026 était vendu au prix régulier de 875 $.

Le rachat de la station par la Compagnie des montagnes de ski fut une décision difficile à digérer pour certains citoyens d’Hébertville, admet le DG. M. Guern reconnaît également qu’il y a encore du travail à faire pour assurer la rentabilité du centre de ski. Par ailleurs, pour la saison 2025-2026, la Compagnie des montagnes de ski du Québec a mis sur pied un nouvel abonnement, afin d’attirer plus de skieurs. En effet, ceux-ci peuvent payer un seul abonnement pour accéder aux quatre stations gérées par l’entreprise, dont le Mont-Édouard à L’Anse-Saint-Jean.