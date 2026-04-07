SUIVEZ-NOUS

Mardi, 07 avril 2026

Actualités

Temps de lecture : 56s

Exploration spatiale

Artemis II franchit un jalon en survolant la face cachée de la Lune

Émile Boudreau
Le 07 avril 2026 — Modifié à 11 h 26 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La mission Artemis II a marqué l’histoire de l’exploration spatiale en survolant officiellement la Lune hier et en repoussant les limites de la présence humaine dans l’espace.

À bord du vaisseau, l’équipage composé de l’astronaute de l’Agence spatiale canadienne (ASC), le colonel Jeremy Hansen, ainsi que les astronautes de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover et Christina Koch, a atteint une distance de 406 773 kilomètres de la Terre, dépassant ainsi le précédent record de 400 171 kilomètres enregistré lors de la mission Apollo 13 en 1970.

Au cours de ce survol, les quatre astronautes ont observé des régions de la face cachée de la Lune encore jamais vues par l’œil humain. Ils ont également vécu un moment rare : un « lever de Terre » apparaissant à l’horizon lunaire.

Désormais engagée sur le trajet de retour, la mission entame un voyage d’environ quatre jours vers la Terre. Grâce à l’assistance gravitationnelle de la Lune et à la gravité terrestre, le vaisseau se dirige naturellement vers son point d’arrivée. L’amerrissage est prévu le 10 avril dans l’océan Pacifique, au large de San Diego.

Premier vol d’essai habité de la campagne Artemis, Artemis II constitue une étape clé vers un retour durable sur la Lune. Cette mission vise également à poser les bases nécessaires à l’exploration de l’espace lointain, notamment en vue de futures missions habitées vers Mars.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le Collège d’Alma va l’avoir, sa résidence étudiante
Publié à 18h51

Le Collège d’Alma va l’avoir, sa résidence étudiante

Après plusieurs années de travail, le Collège d’Alma annonce aujourd’hui la construction imminente d’une résidence étudiante en plein cœur du centre-ville d’Alma. Le projet, estimé à 7,1 M$, consiste en la construction d’un bâtiment de trois étages et demi d’une superficie de 392 m² comprenant 40 chambres réparties en 10 appartements avec aires ...

LIRE LA SUITE

211 M$ alloués aux infrastructures de transport de la région par le gouvernement du Québec
Publié à 17h00

211 M$ alloués aux infrastructures de transport de la région par le gouvernement du Québec

Un investissement de 210 844 000 $ a été dévoilé aujourd’hui par le ministre responsable de la région, M. Éric Girard, pour la réfection ainsi que la mise en chantier de nouveaux projets d’infrastructures de transport routier et aéroportuaire au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Le montant sera échelonné sur une période de deux ans. L’annonce a été faite ...

LIRE LA SUITE

Le Québec amorce l’encadrement de nouvelles professions de la santé
Publié à 16h00

Le Québec amorce l’encadrement de nouvelles professions de la santé

Le gouvernement du Québec a annoncé le lancement d’une nouvelle étape de la modernisation du système professionnel en amorçant des travaux visant l’encadrement des kinésiologues, des perfusionnistes cliniques et des techniciennes et techniciens ambulanciers paramédics. Pilotés par l’Office des professions du Québec, ces travaux seront menés en ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES