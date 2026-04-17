Fini les boites de carton pour les clients de la SAQ

Vous achetez une grande quantité de vins et de spiritueux à votre succursale de la Société des alcools du Québec (SAQ)? On vous fournir alors une boite de carton pour les transporter? Sachez que cette mesure prendra bientôt fin.

La SAQ cessera effectivement le 1er août prochain de fournir des boîtes en carton à ses clients qui achètent en plus grande quantité du vin et des spiritueux. La nouvelle mesure a été annoncée jeudi aux employés de la société d’État en magasin.

La porte-parole de la SAQ, Linda Bouchard, explique au Journal de Québec que cette modification permettra d’économiser un million de dollars par année tout en contribuant à la protection de l’environnement. Plutôt que de distribuer les boîtes à sa clientèle, l’entreprise les recyclera pour générer les revenus anticipés. Mme Bouchard se dit consciente que la décision pourrait déplaire aux habitués puisque les cartons étaient très populaires, notamment dans le temps des Fêtes et lors de la période de déménagement.

En guise de remplacement, les clients qui achètent entre 6 et 12 bouteilles pourront se procurer un panier à compartiments de la SAQ vendu au coût de 13 $. Les sacs réutilisables avec le logo de la SAQ, d’une capacité de six bouteilles, restent également disponibles.

Les commis de la SAQ se montrent plutôt sceptiques quant à eux face à la nouvelle politique de la maison, craignant la grogne des clients. L’un d’eux trouve le tout insensé, allant même jusqu’à prédire que les dirigeants de la SAQ vont reculer dans deux ou trois mois.