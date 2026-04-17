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Vendredi, 17 avril 2026

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Temps de lecture : 45s

Glissement de terrain à Saint-Gédéon

Une portion du rang Belle-Rivière fermée jusqu’à nouvel ordre

Émile Boudreau
Le 17 avril 2026 — Modifié à 13 h 49 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

À Saint-Gédéon, une section du rang Belle-Rivière est fermée à la circulation à la suite d’un glissement de terrain survenu jeudi en fin de journée. L’incident, attribuable à la fonte des neiges combinée aux pluies des derniers jours, s’est produit vers 17 h, lorsqu’un amas de terre s’est détaché d’une falaise bordant la chaussée, dans le secteur du 1124 rang Belle-Rivière, rapporte Radio-Canada.

Le secteur, particulièrement à risque en raison de la nature glaiseuse du sol, était déjà bien connue des autorités municipales et des services de la Sécurité publique. Bien qu’aucun danger ne menace les résidences situées à proximité, la route demeure fermée jusqu’à nouvel ordre. Les résidents du côté est du rang doivent emprunter un détour par la route 169 pour leurs déplacements.

Des équipes de la municipalité étaient sur place dès jeudi pour évaluer l’ampleur de la situation. Pour l’instant, il est impossible de déterminer quand la route pourra rouvrir. Selon les autorités, des indices laissent craindre d’éventuels décrochages mineurs supplémentaires, puisque les sols, déjà saturés d’eau, doivent recevoir d’autres précipitations au cours des prochains jours.

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