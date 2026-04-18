L’Iran réimpose un contrôle strict du détroit d’Ormuz

L’Iran a annoncé samedi reprendre « le strict contrôle » du détroit d’Ormuz, en réaction au maintien du blocus américain des ports iraniens, revenant ainsi sur sa décision de la veille de rouvrir cette voie maritime stratégique.

Le commandement des forces armées iraniennes avait autorisé, ces derniers jours, le passage d’un nombre limité de pétroliers et de navires commerciaux, avant de changer d’avis en raison du non-respect des engagements américains. « Les Américains continuent de se livrer à des actes de piraterie sous couvert du soi-disant blocus », a-t-il dénoncé.

Pour cette raison, la situation est revenue à son état antérieur, et ce passage stratégique est désormais placé sous le contrôle strict de l’Iran, a-t-il ajouté.

« Les Américains ne peuvent imposer leur volonté de faire le siège de l’Iran », a insisté le vice-ministre des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh.

L’agence de sécurité maritime britannique UKMTO a ensuite indiqué que des embarcations iraniennes avaient ouvert le feu sur un pétrolier dans le détroit, sans faire de blessés, a priori.

Dans le même temps, le guide suprême, Mojtaba Khamenei, absent depuis sa nomination, a averti dans un message écrit que la marine se tenait « prête à faire goûter à l’ennemi l’amertume de nouvelles défaites ».

Ce durcissement intervient en plein ballet diplomatique visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au-delà du cessez-le-feu de deux semaines entré en vigueur le 8 avril entre l’Iran et les États-Unis.

23 navires bloqués

Pendant la brève réouverture du détroit, au moins huit pétroliers et méthaniers l’ont traversé tôt samedi, selon des données de la société de suivi maritime Kpler. Le site MarineTraffic faisait état de plus d’une dizaine de navires y circulant, dont plusieurs pétroliers, certains semblant faire demi-tour.

Après l’annonce par Téhéran de la réouverture du détroit vendredi, Donald Trump avait affirmé que le blocus américain des ports iraniens demeurerait « totalement en vigueur » jusqu’à la fin des négociations.

« Depuis le début du blocus, 23 navires ont obtempéré aux directives des forces américaines leur ordonnant de faire demi-tour et de retourner en Iran », a indiqué samedi, sur X, le commandement central américain dans un nouveau bilan.

L’annonce de la reprise du trafic dans le détroit avait donné un coup de fouet aux marchés financiers vendredi et provoqué un fort repli des cours du pétrole, alors qu’environ un cinquième du pétrole brut et du gaz naturel liquéfié mondiaux y transitent habituellement.