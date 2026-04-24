Entente de cinq ans entre Québec et les médecins spécialistes

Le gouvernement du Québec et la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) ont conclu une entente de principe d’une durée de cinq ans, couvrant la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2028.

Présentée comme un levier pour améliorer l’accès aux soins tout en respectant la capacité de payer des contribuables, cette entente repose sur une bonification de la rémunération des médecins spécialistes conditionnelle à l’atteinte d’objectifs de performance précis.

Trois cibles ont été déterminés. Les médecins devront d’abord permettre l’ajout de plus de 80 000 nouveaux rendez‑vous annuellement. Ensuite, le nombre de patients en attente d’une chirurgie depuis plus d’un an devra être réduit de près de 4 000 à moins de 1 000 d’ici le 31 mars 2028. Enfin, le nombre de patients en attente d’une chirurgie oncologique prioritaire devra passer de 325 à moins de 50 d’ici deux ans.

L’atteinte de ces cibles octroiera une bonification salariale additionnelle de 2 % pour les médecins spécialistes. Si elles ne sont pas atteintes à 100 %, l’ajustement salariale sera plafonné à 9 % pour l’ensemble de la période couverte par l’entente de principe.

En contrepartie, Québec s’engage à investir près de 170 millions de dollars par année dans Santé Québec, notamment pour l’ouverture de davantage de blocs opératoires. Des fonds supplémentaires ont aussi été réservés afin de négocier avec la FMSQ des mesures visant à améliorer l’accès aux médecins spécialistes dans les régions.

Finalement, l’entente vient également clarifier la responsabilité de la gouvernance du réseau de la santé par Santé Québec. Cela inclut la gestion et la coordination des médecins spécialistes occupant des fonctions médico‑administratives. À ce titre, un montant de 75 millions de dollars est prévu pour rémunérer ces tâches.

Afin d’assurer le respect des engagements mutuels, un comité de suivi conjoint entre le gouvernement et la FMSQ sera mis en place. Ce comité aura pour mandat d’évaluer l’atteinte des cibles de performance par les médecins et la réalisation des investissements promis par Québec.