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Période de déménagement

Québec rappelle l’aide pour les ménages en quête de logement

Émile Boudreau
Le 19 mai 2026 — Modifié à 11 h 58 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

À quelques semaines du traditionnel pic des déménagements du 1er juillet, la Société d’habitation du Québec (SHQ) suggère aux ménages toujours à la recherche d’un logement de faire appel à l’un des quelque 40 services d’aide à la recherche de logement (SARL), dont trois se situent dans la région.

Accessibles partout sur le territoire québécois, les locataires, peu importe leur niveau de revenu, peuvent y trouver des services accompagnement gratuits pour faciliter leurs démarches.

Issus d’une collaboration entre la SHQ, les offices d’habitation, des organismes communautaires ainsi que le réseau de la santé et des services sociaux, ces services visent à soutenir tout au long de l’année les personnes qui peinent à se loger. En plus d’accompagner les locataires dans leurs recherches, ils fournissent de l’information sur les logements disponibles, les programmes de soutien et les ressources locales.

Pour accéder à ces services, les citoyens peuvent consulter le site Québec.ca/RechercheLogement, où sont répertoriées les coordonnées des SARL, ainsi que les informations relatives aux logements subventionnés et aux aides financières au paiement du loyer.

Dans le contexte particulier de la période estivale, les SARL seront ouverts sept jours sur sept, du 20 juin au 5 juillet, incluant les jours fériés, à l’exception du 24 juin. En 2025, plus de 16 330 ménages ont eu recours aux services des SARL.

Le gouvernement du Québec prévoit également renforcer son appui aux municipalités et aux offices d’habitation. Dans son budget 2026-2027, une enveloppe de 7,7 millions de dollars est consacrée au Programme d’hébergement temporaire et d’aide à la recherche de logements.

Ce financement permettra notamment de maintenir les SARL existants, d’en créer de nouveaux et d’embaucher du personnel spécialisé pour offrir un accompagnement plus soutenu aux ménages en difficulté.

Ces sommes serviront également à couvrir certains frais liés à des situations d’urgence, comme l’hébergement temporaire, les coûts de déménagement ou encore l’entreposage des biens des ménages concernés.

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