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Le Tour du Silence fait son retour à Alma pour honorer les cyclistes

Émile Boudreau
Le 19 mai 2026 — Modifié à 11 h 55 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La population d’Alma est invitée à enfourcher son vélo, demain, mercredi 20 mai, à l’occasion du Tour du Silence, un événement gratuit visant à rendre hommage aux cyclistes ayant perdu la vie sur les routes et à sensibiliser l’ensemble des usagers au partage sécuritaire de la voie publique.

Le rassemblement se tiendra dès 17 h 30 à l’hôtel de ville d’Alma, situé au 140, rue SaintJoseph Sud. Le départ de la randonnée est prévu pour 18 h. Les participants parcourront un trajet de 12 kilomètres à vitesse modérée, soit environ 18 km/h. Pour prendre part à l’activité, les cyclistes doivent s’inscrire en ligne via la page officielle du Tour du Silence Québec et porter un casque.

Cet événement local s’inscrit dans un mouvement international, tenu simultanément dans près de 450 villes sur six continents. À Alma, la mairesse Sylvie Beaumont agira à titre de porte-parole de l’édition 2026.

« Le Tour du Silence est un moment profondément humain et rassembleur. Derrière chaque vélo, il y a une personne, une famille, des proches. Cette randonnée est l’occasion de rappeler l’importance du respect, de la prudence et du partage harmonieux de la route entre tous les usagers », a souligné Mme Beaumont, invitant la population à participer en grand nombre afin de poser « un geste concret de solidarité et de sensibilisation ».

Cette année, le Tour du Silence d’Alma est organisé par le Club Accro-Vélo Alma, en collaboration avec plusieurs partenaires du milieu. Il s’agit d’un retour bien attendu, alors que les précédentes éditions avaient été organisées en 2012 et en 2013 par un autre club sportif de la région.

À travers cette initiative, le club souhaite contribuer à faire évoluer les perceptions entourant le partage de la route, peu importe le type de pratique. Le comité organisateur, présidé par Anne Lafrance, se dit d’ailleurs ravi d’offrir à la communauté cycliste une occasion de rassemblement empreinte de réflexion et de sensibilisation.

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