William Fradette portera de nouveau les couleurs du Parti Québécois

Le Parti Québécois (PQ) a confirmé la candidature de William Fradette dans la circonscription de Lac-Saint-Jean en vue du prochain scrutin provincial qui aura lieu le 5 octobre prochain.

Juriste de formation et ancien journaliste au Journal Le Lac-Saint-Jean, William Fradette travaille depuis quatre ans au sein de l’aile parlementaire du Parti Québécois à titre de directeur du service de recherche.

Il n’en est pas non plus à sa première expérience électorale : il a déjà représenté le PQ dans Lac-Saint-Jean lors des deux dernières élections générales. Il a également occupé le poste de conseiller politique auprès du député fédéral de Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe, entre 2019 et 2023.

Avec cette troisième campagne dans la circonscription où il a grandi, le candidat affirme vouloir redonner une voix forte aux citoyens du Lac-Saint-Jean à l’Assemblée nationale. Selon lui, celle-ci n’a pas été suffisamment écoutée dans les dernières années.

« Ce sera ma troisième campagne à titre de candidat chez moi, dans Lac-Saint-Jean, là où je vis et où j’ai grandi. Je me lance pour les Jeannois, pour ces gens fiers et travaillants que j’ai le privilège de compter parmi mes amis, mes voisins et ma famille. Avec la sincérité, la loyauté et le dévouement dont j’ai toujours fait preuve, je compte mener campagne sur des idées qui structureront notre avenir, soit défendre notre région contre la centralisation, remettre l’État au service de ses missions fondamentales et rendre justice à une génération qui cherche sa place dans un monde qui change plus rapidement que jamais », a déclaré le candidat.

Une première équipe régionale en vue des élections

Cette annonce fait du PQ la première formation politique à avoir complété son équipe de candidats dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les autres candidats péquistes sont Marie-Karlynn Laflamme dans Chicoutimi, Émile Simard dans Dubuc, Jimmy Bouchard dans Jonquière et Isabelle Thibeault dans Roberval. Pour William Fradette, cette avance témoigne de la volonté du parti souverainiste de reprendre du terrain dans une région que le parti a longtemps représentée.

« C’est la preuve que notre formation politique est de loin la plus vivante et la plus en mesure de remplacer la CAQ dans notre région. On a réussi à former toute une équipe pour notre région, mais également pour former un gouvernement dont les Québécois seront fiers. Le Québécois, les Jeannois et les Saguenéens peuvent compter sur nous pour leur proposer un vrai changement de garde le 5 octobre prochain. », ajoute-t-il.

L’indépendance au cœur du discours

Au-delà des enjeux régionaux, William Fradette souhaite également profiter de la campagne électorale pour défendre le projet souverainiste du Parti Québécois. Militant indépendantiste depuis plus de dix ans, il affirme vouloir raviver l’intérêt des Québécois pour l’idée d’un pays.

« Je suis indépendantiste, comme beaucoup de Jeannois et de Jeannoises, d’ailleurs. Je veux qu’on redonne l’envie du pays, qu’on se fasse confiance, qu’on se dise à nouveau que le Québec est encore capable d’accomplir de grandes choses. Le Canada nous empêche d’être pleinement nous-mêmes en plus de nous coûter excessivement cher. Je souhaite que nous soyons enfin libres de nos décisions, à commencer par choisir où investir l’argent des contribuables. », a conclu William Fradette.