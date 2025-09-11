Quand j’écris à propos de la politique ici, on me dit que mon jupon dépasse, que je ne suis pas assez neutre. Je réponds que je ne suis pas journaliste, ni actionnaire, qu’ici c’est un espace éditorial où on peut laisser sortir son jupon. C’est un espace où on peut parler d’opinions et ouvrir les discussions et que le lecteur est assez intelligent pour comprendre la différence entre un article et une chronique.

C’est que, je suis de plus en plus en colère, je rage. Les phrases « C’est la faute du gouvernement! » « On paye ça avec nos taxes! », dites avec un ton réprobateur et dégoûté. J’ai toujours trouvé que c’était inconstructif, j’attribuais ces phrases aux simples d’esprit, ou aux conspirationnistes, j’étais snob. Je suis en train de devenir ces personnes, le poing levé.

« J’aurais dû être mis au courant » dit François Legault face aux dépassements de coûts du projet de la SAAQclic. « Je ne sais pas! », « Je n’ai aucun souvenir de cela », disent les autres. Fiasco, vous dites? Tragédie, plutôt. On parle ici de la démonstration des lacunes de gestion de notre nation, de ceux qui dirigent notre Québec!

« On va ravoir nos sous de Northvolt, finalement, je pense, probablement ».



Il y a des coupures, majeures, dans les ministères. On coupe présentement massivement les postes de fonctionnaires de gestion. Les cerveaux là, ceux qui ont des compétences, ceux qui tiennent le navire droit, ceux qui ne sont pas responsables des échecs auxquels on assiste. Il faut couper des têtes, il faut économiser. C’est l’exode des talents, on va donner ça aux agences? On va donner la responsabilité au privé, comme ça on ne pourra pas être blâmé si ça chie? De toute façon, les fonctionnaires, ce n’est pas aimé par l’opinion publique, personne ne comprend ce qu’ils font et c’est mieux ça que de couper dans le domaine de la santé ou de l’éduction non?

Ah, mais faut savoir que présentement, ça coupe aussi en santé, des employés dans les maisons des aînés qui ont 5 ans d’expérience et un horaire vide. Tu sais, les maisons des aînés? Leg incroyable post-pandémique, un bon coup de Legault à mon avis, des magnifiques lieux où vieillir et recevoir des soins, jusqu’à ce que les fonds manquent et qu’on coupe des postes? Est-ce qu’on a vraiment appris quelque chose?

On reprend la routine, l’école recommence, est-ce qu’on se rappelle qu’avant l’été on y a annoncé des coupures monumentales? Puis reculé, puis avancé, puis reculé. Puis on est partis en vacances puis on n’y a plus pensé parce qu’on était tannés de l’école et dus pour un repos. Résumé, il y a eu des coupures et ce sont les enfants neuroatypiques qui vont payer pour.



Si j’entends encore parler de troisième lien, je pense que je vais perdre connaissance.

La rentrée parlementaire a été repoussée à la fin septembre, ce qui mets un bâillon sur la bouche de l’opposition et des députés élus, qui nous représentent. Des départs, des scandales, des élections partielles à venir, ils doivent se réorganiser, un cabinet des ministres à refaire, tes devoirs sont en retard et tu as besoin d’une extension? Ça fait pas sérieux. Legault deviendra vraisemblablement le ministre responsable de l’Abitibi. ÇA FAIT PAS SÉRIEUX.

Je suis en colère, puis, en fin de semaine j’ai décroché, j’ai fait de la popotte, j’ai lu, j’ai marché mon chien, j’ai passé du temps de qualité avec mes enfants. Ce matin, au moment d’écrire cette chronique, j’étais zen, détachée, relax. Puis j’ai compris comment on peut s’en foutre, de la politique, comment je-me-moi est plus important, ici-maintenant et namasté. Des fois, j’arrête d’écouter les nouvelles pendant un bout, je-me-moi a besoin d’une pause. Parce que quand j’ouvre les yeux et que je regarde en haut, ça me fait peur, ça me ramène à ces bonhommes qui, poing en l’air, crient « MES TAXES! ». Mes taxes, mes principes, mes valeurs, ma voix.

Donc, oui, mon jupon dépasse, ma voix crie plus fort.