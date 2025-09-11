Un nouveau lieu et un nombre record d’auteurs

C’est ce jeudi qu’a été dévoilé le programme officiel de la 61e édition du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui se déroulera du 25 au 28 septembre prochain à Place Centre-Ville Jonquière. Le nouvel environnement permettra d’accueillir un record de 340 autrices et auteurs de partout au Québec et du Canada.

Malgré les défis qu’amène ce changement de lieu, les co-directrices de l’événement, Virginie Gagnon et Sylvie Marcoux, sont confiantes à l’idée que la population sera au rendez-vous. Mme Gagnon précise que de pouvoir posséder un espace de 35 000 pieds carrés, c’est aussi de pouvoir offrir une opportunité nouvelle aux invités attendus. Rappelons que depuis 35 ans, le Salon du livre régional faisait vibrer les murs du Centre des congrès du Delta Saguenay. En raison d’importants travaux à cet emplacement, l’événement a dû être relocalisé.

« En partant, les autrices et auteurs adorent venir au Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça décolle leur saison littéraire et ils ont beaucoup de plaisir à venir rencontrer la population. On a vraiment des visiteurs en or. Avec le changement de lieu, ça amène aussi un élément de nouveauté que les auteurs ne voulaient pas manquer », mentionne Mme Gagnon.

L’espace de bureaux accueillera d’ailleurs un total de 150 kiosques lors du Salon. Une quarantaine d’emplacements ont même dû être refusés, comme le mentionne Sylvie Marcoux. « On aurait pu facilement atteindre les 190 stands d’éditeurs », dénote-t-elle. Enfin, c’est au moins 21 0000 visiteurs, dont 5000 élèves en visites scolaires qui exploreront le nouvel espace de Place Centre-Ville Jonquière.

Des nouveautés ont toutefois été rendues possible grâce à ce déménagement, dont l’aménagement d’un studio en plein cœur du Salon, où une série de 24 émissions de télévisions sera enregistrée devant public, le tout en collaboration avec MAtv. Aussi, pour une première fois, le Salon du livre proposera un programme grand public le vendredi après-midi, avec Marthe Laverdière et Chantale Proulx qui seront reçues en entrevue.

Une édition chargée

Les festivités s’ouvriront toutefois au Théâtre C de Chicoutimi, le dimanche 21 septembre à 14h30, lors de la présentation du Grand Concert: Inspirations Littéraires en partenariat avec l’Orchestre symphonique de la région.

« On a reçu une invitation l’an passé de l’Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean et on a embarqué à pieds joints dans le projet. C’est ce qu’on aime, mailler différents volets artistiques. Ce sera animé par Soleil Launière et Michel Marc Bouchard. Ça va être un spectacle à ne pas manquer! »

S’ensuivra d’une troisième édition de la soirée Jazz et Poésie, le vendredi au BaP de Chicoutimi, alors que le très populaire Cabaret de lectures coquines aura lieu le samedi au Côté-Cour à Jonquière.

Pendant les quatre jours de l’événement, la Scène Ville de Saguenay accueillera notamment les Grandes entrevues Desjardins avec Marie Laberge, Claude Legault et Josélito Michaud, une table ronde sur l’intelligence artificielle animée par Matthieu Dugal, pour un total de près de 200 animations et activités pour les 0-5 ans. Outre cela, les rendez-vous littéraires sont toujours présents et s’échelonneront aux quatre coins de la région. 196 rencontres hors-murs sont prévues, dont 152 dans des écoles.

Les auteurs régionaux mis en lumière

Le Salon valorise le travail des autrices et auteurs de la région, ce pourquoi le concours Lumière sur les auteurs d’ici est de retour cette année, de même que la Rétrospective des publications du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ces initiatives s’ajoutent aux Prix littéraires, dont les gagnants seront dévoilés le jeudi 25 septembre en soirée.