François Lachance lance un nouvel album au Théâtre Palace

L’artiste originaire d’Alma, François Lachance, annonce la sortie de son nouvel album intitulé Après Nous, dont le lancement officiel aura lieu le 13 mai prochain au Théâtre Palace, à Jonquière.

Fruit de plus d’un an de création, cet album s’inscrit dans une démarche artistique amorcée depuis plus d’une décennie. L’album compte dix chansons qui explorent des thèmes universels tels que l’amour, l’amitié, le deuil, la parentalité et la nostalgie.

Avec Après Nous, l’artiste confirme son identité musicale en proposant une œuvre authentique qui se veut à la fois intime et rassembleuse, appuyée par des mélodies accrocheuses.

L’événement de lancement de l’album prendra la forme d’un spectacle en formule 5 à 7, au cours duquel François Lachance sera accompagné de ses musiciens pour interpréter en primeur les chansons de l’album.

Fort de plusieurs millions d’écoutes sur les plateformes numériques, François Lachance s’est bâti une solide réputation sur scène, tant au Québec qu’au Nouveau-Brunswick, en plus de s’être démarqué lors de performances à l’international.