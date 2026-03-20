Québec accélère sa réforme de la tarification du bois

Le ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Jean‑François Simard, a annoncé son intention d’accélérer la mise en place de la nouvelle tarification des bois récoltés en forêt publique, une mesure visant à répondre aux difficultés vécues par l’industrie forestière du Québec et à améliorer sa compétitivité.

Pour y parvenir, un amendement a été déposé dans le cadre de l’étude du projet de loi n° 11, Loi modifiant diverses dispositions principalement aux fins d’allègement du fardeau réglementaire et administratif. Cet amendement prévoit que le nouveau règlement sur la tarification entrera en vigueur dès la sanction de la loi, plutôt que selon l’échéancier initial.

Cette accélération permettra notamment de mettre rapidement en œuvre plusieurs changements déjà annoncés par le gouvernement, dont la fin du système d’enchères actuellement en vigueur.

Rappelons que la révision de la tarification proposée par Québec vise à introduire un mécanisme qualifié de « plus sensible » aux fluctuations des prix du marché. L’objectif est d’offrir aux entreprises forestières une meilleure adéquation entre les coûts d’approvisionnement des usines et les conditions réelles du marché. Autre changement important, la tarification du bois serait désormais fixée sur une base mensuelle plutôt que trimestrielle.

Le gouvernement espère que ces ajustements contribueront à assurer la vitalité économique des communautés forestières tout en offrant davantage de prévisibilité aux entreprises. Le maintien d’enchères ciblées est toutefois prévu pour certains volumes spécifiques, notamment ceux issus de perturbations naturelles, comme les feux de forêt.