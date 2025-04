GNL Québec et le contrôle des armes à feu provoquent des étincelles

Le projet avorté de gazoduc par GNL Québec et le contrôle des armes à feu ont été prétextes à des étincelles verbales jeudi lors du débat régional organisé par Radio-Canada, sur la scène du Théâtre C du Cégep de Chicoutimi.

Le débat a mis en présence les candidats Fanny Boulanger, candidate du Parti conservateur (PC) dans Jonquière, Marc St-Hilaire, du Bloc québécois (BQ) dans Chicoutimi, Hugues Boily-Maltais candidat du Nouveau parti démocratique (NPD) dans Lac Saint-Jean et Stéphane Proulx pour le Parti libéral (PLC) dans Chicoutimi-Le Fjord.

La formule du débat a permis de courts échanges en duels entre candidats, suivis d’une période de débats impliquant les quatre candidats ayant eu à se prononcer sur cinq thèmes différents.

GNL Québec

Même si le projet d’aménagement d’un gazoduc reliant l’Alberta et Port-Saguenay est mort et enterré depuis belle lurette alors qu’il n’y a plus de promoteur et d’investisseur, ce dernier a continué de faire parler de lui. En effet, alors que Mme Boulanger a réitéré l’intention de son parti de relancer le projet, accusant au passage la gas-gauche montréalaise et le Bloc québécois d’avoir débarqué en région afin de faire échouer le projet. Mme Boulanger a accusé le BQ d’être déconnecté de la réalité en affirmant que des retombées de 14 G$ auraient pu jaillir sur la région. Le représentant du BQ a rétorqué que le projet GNL Québec a souffert d’un manque d’acceptabilité sociale, tout en ajoutant qu’il s’agissait d’un mauvais projet qui se serait soldé par l’implantation d’une usine embauchant 250 personnes au profit de l’Alberta. M. St-Hilaire a rappelé que l’investisseur multimilliardaire Warren Buffet s’était retiré du projet. Le candidat du PLC a mentionné que le projet devait être révisé en impliquant plusieurs groupes, dont les premières nations. M. Proulx a réitéré que les anciens promoteurs ont investi 250 M$ dans le projet avant d’être mis de côté par le gouvernement du Québec.

Le candidat néo-démocrate a pointé du doigt le Parti libéral d’avoir deux positions opposées en ayant acheté dans le passé un pipe-line à coût de milliards de dollars et d’un autre côté de vouloir préserver l’environnement.

Criminalité

Le thème portant sur la criminalité a permis des échanges tranchés entre les différents candidats alors que la candidate Boulanger a évoqué que le Parti conservateur souhaite faire adopter un projet de loi visant à augmenter les peines pour les grands criminels. « Un criminel, ça va en prison et pas en libération conditionnelle », a déclaré Mme Boulanger.

L’échange a permis à M. Proulx de mentionner que les prisons sont déjà pleines tout en prônant la mise en place de programmes de réhabilitation et en améliorant le système social. Fanny Boulanger a affirmé que sous les libéraux, la criminalité a connu une hausse de 50 %.

Le débat a quelque peu dévié vers le thème du contrôle des armes à feu, après que Mme Boulanger ait révélé qu'elle connaissait une entreprise ne pouvant mettre en vente un inventaire d’une valeur de 50 000 $ d’armes devenues prohibées avec l’adoption des lois de restriction sur les armes d’assaut. Le ton a monté lorsque le candidat St-Hilaire lui a demandé de lui nommer un chasseur ayant perdu son arme, en lui assurant que la pratique de la chasse au gros gibier comme l’orignal ne se pratique pas avec des armes d’assaut.

Caribou forestier

Le dossier de la protection du caribou forestier a permis aux candidats présents de vanter les actions de leur formation politique. Le candidat libéral a quant à lui stipulé que le gouvernement avait avancé une enveloppe de 650 M$ pour aider à la gestion de cette espèce menacée destinée aux Premières nations et aux entreprises touchées. M. Proulx a tenu à souligner que le caribou se doit d’être protégé, le tout en favorisant le partage de connaissances avec de la recherche et du développement. La candidate conservatrice a laissé savoir que le député Richard Martel s’était levé debout pour s’opposer à la volonté du ministre de l’environnement, Steven Guilbeault, d’imposer un décret de protection. Marc St-Hilaire a affirmé de son côté que c’est le Bloc québécois qui a déposé une motion pour demander qu’on mette fin à la volonté d’imposer ce décret.

Budget militaire

Parmi les sujets qui ont fait l’objet d’un certain consensus, la hausse des budgets militaires figure dans la liste. Le candidat néo-démocrate croit que le Canada doit rompre le contrat d’achat des avion de chasse F-35, tandis que M. Proulx a mentionné que le PLC a entrepris une hausse des salaires des militaires. Il a aussi précisé que le gouvernement souhaite acquérir des brise-glaces, tout comme le Parti conservateur. Fanny Boulanger a énoncé que sous le gouvernement libéral, le Canada a perdu le respect des pays alliés. Pour ce qui est du bloquiste St-Hilaire, ce dernier estime que les élus doivent s’assurer que la Base de Bagotville doit recevoir sa part d’avions de chasse et d’activités d’entretien des futurs avions.