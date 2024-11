Chronique Concerto

Contenu commandité

STICK&BOW – ALL THE MADMEN

Samedi 23 novembre 2024, 20h | Salle Michel-Côté

« Oh! toi, art tout de noblesse, que de fois, en ces tristes heures où la vie resserrait son étau, m'as-tu réchauffé le cœur, m'as-tu transporté dans un monde meilleur! » Les premiers vers du lied À la musique, un des lieder les plus célèbres de Schubert, sur un poème de son ami Schober, représente bien, il me semble, l’esprit de la proposition du duo Stick&Bow : mettre de l’avant des artistes de différentes époques qui, par leur musique, ont voulu rendre le monde meilleur. Soyons francs, on en a bien besoin.

L’ARCHET ET LE BÂTON

L’archet, c’est Juan Sebastian Delgado, violoncelliste et Argentin. Le bâton, c’est Krystina Marcoux, Canadienne et percussionniste - ici au marimba. Il y a un peu plus de 5 ans, ils ont eu cette idée improbable d’unir leur instrument. Et ça fonctionne. Depuis sa création, Stick&Bow surprend et réjouit partout sur son passage. Aussi actif que talentueux, le duo a déjà sorti trois albums (presque 4), tourné partout à travers le monde, donné plus de 400 concerts et raflé plusieurs honneurs, dont les prestigieux prix Opus « Artiste de l’année » et « Rayonnement à l’étranger » en 2023. Et pour cause! Ce qui se passe entre Stick&Bow est enthousiasmant. Le duo se spécialise dans la commande de nouvelles pièces, mettant en valeur des œuvres inédites de compositeurs contemporains. Ou encore, ils arrangent pour leur formation audacieuse des œuvres célèbres qui prennent alors une tout autre couleur.

À LA MUSIQUE

David Bowie, Nina Simone, Georges Gershwin, Astor Piazzolla, Beethoven… ces artistes ont été choisis par le duo, pour le concert All the Madmen, pour la force de leur œuvre. « Leur musique est le reflet de leurs opinions sociales et politiques, conçues et créées à une période tumultueuse de l'histoire », précise le duo. « En tant que musiciens de ce siècle, nous nous inspirons non seulement de l'héritage de tous ces merveilleux musiciens, créateurs et penseurs, mais nous nous efforçons également de rendre cet endroit meilleur, jour après jour, par nos actions, par notre jeu et par notre partage », poursuit-il. Aux côtés de ces monuments de la musique, Stick&Bow nous offre le rare privilège d’entendre des œuvres spécialement écrites pour l’occasion. Nous aurons en effet cette chance de savourer des créations originales de compositeurs contemporains de divers horizons : l’organiste québécoise Laurence Jobidon, l’Américain Jason Noble, la Canado-Américaine Luna Pearl Woolf et l’Argentin Guillo Espel.

Si l’idée de cette mission artistique est, comme le dit le poème, de nous réchauffer le cœur et nous transporter dans un monde meilleur, pour ma part, c’est mission accomplie!

Éléonore Côté, membre Concerto

Après des études en musique et en littérature, Éléonore poursuit un parcours professionnel se promenant entre développement de projets, communication, enseignement et rédaction en tout genre. Elle est aujourd’hui conseillère pédagogique à la Formation continue du Collège d’Alma. La musique a toujours fait partie de sa vie, comme le démontrent, entre autres, ses diverses implications, au fil du temps, au sein des conseils d’administration du Camp musical du Lac-Saint-Jean, de l’Académie des porteurs de musique et du comité Concerto. Parce que, pour paraphraser Nietzsche, « la vie sans musique est tout simplement une erreur. »

Billets en vente dès maintenant

Forfait concerto

Pour plus de détails

418-545-3330 / 1 877-545-3330

EN PERSONNE:

Billetterie de la Salle Michel-Côté les mercredis et jeudis de 16h à 19h et 3 heures avant le début de la représentation, à la salle où le spectacle a lieu.

Bibliothèque d'Alma: Sur les heures d'ouverture.