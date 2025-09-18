La MRC au coeur du développement local, territorial… et régional!

Contenu commandité

LES DÉCISIONS DE VOTRE MRC | EN BREF

Lors de la dernière séance du conseil, plusieurs sujets clés pour notre territoire ont été abordés:

- Transport collectif : un projet structurant pour la MRC;

- Protection des élus et des employés municipaux;

- Motion de Félicitations à M. Jonathan Germain, Chef des Pekuakamiulnuatsh;

Pour revoir la dernière séance complète

Prochain conseil de la MRC: Mardi, 4 octobre à 19h30

Restez connecté(e) pour ne rien manquer des décisions qui façonnent notre MRC!

LES CITROUILLES SONT PRÊTES!

L’automne s’installe bientôt et nos courges locales volent la vedette.

Rondes, colorées, dodues ou miniatures, elles vous attendent directement chez nos producteurs de la région. Que ce soit pour les savourer en soupe, en tarte ou simplement pour embellir votre décor, c’est le moment parfait pour aller les cueillir.

Faites le plein de citrouilles à transformer, à congeler ou à cuisiner pour savourer le goût local tout au long de l'année.

Pour savoir où faire de l'autocueillette de courges et de citrouilles près de chez vous:

https://zoneboreale.com/repertoire/

Découvrez-en plus sur l'initiative «Un kiosque près de chez vous».

LA MRC, C’EST… SAINT-LUDGER-DE-MILOT!

Nichée entre les rivières Alex et Petite Péribonka, Saint-Ludger-de-Milot séduit par ses paysages grandioses et sa tranquillité. Fondée en 1931, cette communauté chaleureuse de près de 750 habitants est idéale pour se ressourcer et profiter de la nature.

UN PARADIS POUR LES AMATEURS DE PLEIN AIR

À deux pas de la ZEC des Passes, le territoire est un vrai terrain de jeu pour la motoneige, le quad, la pêche et la chasse. Avec ses nombreux lacs et sites de villégiature, c’est l’endroit parfait pour se détendre, pratiquer des activités nautiques ou profiter de la plage municipale et des kayaks.

UNE VIE COMMUNAUTAIRE ACTIVE ET RASSEMBLEUSE

Saint-Ludger-de-Milot offre des infrastructures modernes pour tous les âges : pumptrack, terrain de pickleball, parc central multisport, jeux d’eau, patinoire extérieure, camping municipal et terrains de sport. Un village où il fait bon bouger, se retrouver et profiter d’un cadre de vie exceptionnel.

Pour en savoir plus sur Saint-Ludger-de-Milot