Culture Almatoise

Contenu commandité

Cet été, la bibliothèque municipale d’Alma célébrait le 25e anniversaire de son Club de lecture. Depuis sa création, cette initiative culturelle et éducative rejoint chaque année plus de 500 jeunes lecteurs provenant de tous les quartiers de la ville.

Au fil des ans, des milliers d’enfants âgés de 3 à 12 ans y ont pris part et ont découvert la lecture sous un nouvel angle. Le Club de lecture contribue à nourrir leur curiosité et leur imagination, tout en leur permettant d’associer la lecture au plaisir et à la découverte.

Cet automne, la bibliothèque propose une programmation étoffée comprenant diverses activités destinées à l’ensemble de la population. Il s’agit d’une occasion de rappeler la richesse et la variété des services qui sont offerts à la communauté.

De plus, la nouvelle émission intitulée « Accro à la biblio » diffusé sur la chaîne Nous TV propose une visite dans les coulisses de l’établissement. On y découvre notamment les services disponibles, les activités et ateliers proposés, le travail du personnel, ainsi que les coups de coeur littéraires des membres de l’équipe.

Pour tout connaître de la programmation, visitez le quoifairealma.com.