Alexandra Boivin, une femme de défis !

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Diplômée d’un DEC en comptabilité et gestion au Collège d’Alma, Alexandra Boivin savait déjà qu’elle voulait aller plus loin. Elle poursuit donc son parcours avec un baccalauréat en comptabilité à l’UQAC, avant de s’installer à Québec où elle obtient son titre professionnel (alors CMA, aujourd’hui CPA). Son objectif était clair : évoluer en gestion, au cœur d’une entreprise.

Pendant trois ans, elle a travaillé comme contrôleure adjointe chez Béton Provincial, puis elle a choisi de revenir en région. Elle s’est alors jointe à Alco-TMI, d’abord comme contrôleure adjointe, avant d’être promue contrôleure financière un an plus tard, le poste qu’elle occupe d’ailleurs encore aujourd’hui.

Après 14 ans au sein de l’entreprise, Alexandra possède une connaissance approfondie de ses opérations. Depuis trois ans, elle fait également partie de la relève actionnariale. Parmi les 11 actionnaires actuels, elle est la seule femme, sans jamais y voir un frein.

Analytique, terre à terre et animée par le goût du défi, elle s’épanouit dans un milieu en constante évolution. « Il faut aimer s’adapter, être passionnée et déterminée », souligne-t-elle. Ce qui la motive au quotidien ? La diversité de ses tâches et un fort sentiment d’appartenance. Pour Alexandra, grandir professionnellement passe d’abord par avoir l’entreprise à cœur.

« Travailler et grandir dans une PME de l’industrie de la construction et y demeurer, c’est-ce qui me permet d’avoir des défis d’importance et de m’accomplir professionnellement ! »

Consultez le cahier spécial de toutes ces femmes inspirantes !

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